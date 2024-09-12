Прогноз погоды на уик-энд Гран При Азербайджана: что нас ожидает?

В столице Азербайджана, в городе Баку, на предстоящий уик-энд ожидается жаркая и ветреная погода. Метеорологи прогнозируют небольшую вероятность осадков.

По информации синоптиков, в пятницу днём в городе будет облачно, температура воздуха достигнет отметки +30 градусов Цельсия, при порывистом северо-восточном ветре. Осадков не предвидится.

В субботу ожидается небольшое снижение температуры воздуха до +28 градусов Цельсия днём, а ветер изменится на восточный. Вероятность осадков практически равна нулю.

В воскресенье жителей и гостей города ожидает солнечная погода. Дневная температура воздуха будет около +27 градусов Цельсия, при усилении ветра.

Следует отметить, что в прошлом году на Гран При Азербайджана все тренировки и квалификации прошли при сухой погоде, без осадков.