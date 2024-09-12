Гран При Азербайджана: Наше отличие в том, что мы круглые!

На Гран При Италии сбылось множество интересных событий. Гонщик Макс Ферстаппен лидировал в 90 Гран При. Mercedes заработали 7500 очков за гонку.

А что ждет нас на Гран При Азербайджана? Ландо Норрис может заработать 900 очков, если победит и проедет лучший круг. Джордж Расселл может получить 600 очков, если финиширует восьмым.

Серхио Перес может пролидировать 11 кругов и заработать 400 очков. Лэнс Стролл получит 300 очков за шестое место. Оскар Пиастри за седьмое место также получит 300 очков.

Кевин Магнуссен за девятое место получит 200 очков. Эстебан Окон отметит свое 150-е Гран При. Юки Цунода может заработать 100 очков, финишировав вторым.

Валттери Боттас за второе место получит 30 очков. Серхио Перес может стать на подиум в 40-й раз. Льюис Хэмилтон - в 30-й раз.

Red Bull может получить 7000 очков за 45 лидирующих кругов. Ferrari заработают 500 очков, если гонщики лидируют в 500 Гран При. Aston Martin получит 500 очков за 14 очков.

Haas F1 заработают 300 очков за 23 очка. У Ferrari может быть 90-й хет-трик. Alpine заработают 70 очков за лидирование один круг.

Mercedes заработают 60 очков за победный дубль. McLaren получит 50 очков за победный дубль. Aston Martin заработает 10 очков за лидирование один круг и 10 очков за подиум.

Ferrari может заработать 16000 очков за 43 лидирующих круга. Немцы получат 8000 очков за победу. И 11000 очков, если пролидируют 5 кругов.

Датчане заработают 200 очков, если Кевин Магнуссен финиширует шестым. Французы получат 80 очков за поул. Канадцы станут на подиум в 40-й раз.

Немцы получат 40 очков за лидирование от старта до финиша. Канадцы заработают 40 очков за лидирование в гонке. Монегаски получат 10 очков за лучший круг. Финны - за хет-трик.