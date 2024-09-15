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Гран-при Азербайджана: Отзывы после гонки.

Спортивный директор Pirelli, Марио Изола, отметил захватывающую гонку, которая прошла на Гран-при Италии. Борьба трех гонщиков за лидерство и использование разных стратегий команд сделали гонку непредсказуемой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2024, 22:18·2 мин
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Фото: F1news.ru

Спортивный директор Pirelli, Марио Изола, отметил захватывающую гонку, которая прошла на Гран-при Италии. Борьба трех гонщиков за лидерство и использование разных стратегий команд сделали гонку непредсказуемой. В следующий уик-энд командам предоставят те же составы резины, которые сработали в прошлом году.

Оскар Пиастри из McLaren Formula 1 Team выступил на Гран-при Италии и занял первое место. Гонщик отметил силу команды и свои успехи в соревнованиях. Ландо Норрис также рад за партнера по команде и говорит о своем удовлетворении от результата гонки.

Шарль Леклер из Scuderia Ferrari признался, что не смог победить, но отметил сложности в гонке на шинах Hard. Карлос Сайнс также поделился своими эмоциями после ДТП, произошедшего на трассе.

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team оказались на подиуме. Расселл отметил сложности на первом отрезке гонки, а Хэмилтон выразил разочарование своим результатом.

Макс Ферстаппен из Oracle Red Bull Racing заявил о сложностях и неудачном результате гонки. Серхио Перес не скрывает разочарования и считает результат катастрофой.

Астон Мартин, Williams и остальные команды также поделились своими впечатлениями от гонки. Стратегия, скорость и неожиданные проблемы на трассе стали главными факторами в их выступлении.

Лоран Мекис, руководитель команды Visa Cash App RB Formula One Team, считает, что команда не получила ожидаемый результат. Пилоты высказались о своих впечатлениях от гран-при и долгого пути, который им предстоит пройти.

Таким образом, Гран-при Италии оказалась непредсказуемой и возможно принесет изменения в борьбе за лидерство.

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