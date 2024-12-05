Гонка за Гран-при Абу-Даби: в цифрах

На Гран При Лас-Вегаса произошли несколько значимых событий. Макс Ферстаппен заработал целых 3000 очков, Фернандо Алонсо стартовал в 400-й раз, Пьер Гасли заработал очки в 70-й гонке, Оскар Пиастри поднялся на подиум 10 раз, а Лиам Лоусон принял участие в 10 Гран При.

Red Bull продемонстрировала впечатляющую статистику в шасси: 7000 кругов лидирования. Ferrari заработала 850 очков, Williams участвовала в 850 Гран При, Aston Martin и Alpine собрали по 500 очков, а Haas F1 набрала 300 баллов.

Моторы Honda RBPT также показали свою мощь: 1500 очков и 30 побед. В то время как британцы набрали 12000 очков, японцы остановились на 300 баллах.

На Гран При Катара мы можем столкнуться с новыми достижениями. Гонщики готовятся к новым вызовам: Валттери Боттас намерен проехать 70 000 км, а Ландо Норрис стремится к 1000 очкам. Феррари надеется на 250 побед, а Mercedes мечтает о 300 подиумах.

Будущие гонки обещают быть захватывающими, а участники Formula 1 готовы к сложным испытаниям и новым достижениям. Следите за обновлениями и результатами, чтобы оставаться в курсе всех событий!