Гонка "Формула-1" в Абу-Даби: Мнения до старта.

Формула 1 готовится к заключительному этапу сезона в Абу-Даби, где команды и гонщики снова соберутся на трассе Яс-Марина. Впереди нас ждет незабываемая гонка, в ходе которой будут разыграны последние очки и решиться судьба Кубка конструкторов.

McLaren Formula 1 Team

Ландо Норрис готов к финалу сезона и надеется показать хорошую скорость на трассе. Он вспомнил о своей первой победе в Майами и подчеркнул важность этого сезона для себя и команды McLaren.

Оскар Пиастри также нацелен на хороший результат и признает, что борьба за Кубок конструкторов будет сложной и непредсказуемой.

Scuderia Ferrari

Фредерик Вассер, руководитель команды, отметил, что у Ferrari есть только математические шансы на успех, но команда будет бороться до последнего. Он подчеркнул, что завершение сезона в Абу-Даби будет важным моментом для команды.

Вассер выразил гордость за работу команды и заявил, что они будут браться за трудные задачи.

Oracle Red Bull Racing

Для Макса Ферстаппена гонка в Катаре была успешной, и он готов повторить успех в Абу-Даби. Он хочет завершить сезон с хорошим результатом и еще одной победой.

Серхио Перес также стремится провести сильную гонку в Абу-Даби и исправить разочарования, которые он испытал в предыдущих гонках.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Тото Вольфф, глава команды, выразил благодарность Льюису Хэмилтону за совместную работу в течение 12 лет. Он отметил достижения команды и подчеркнул значимость их отношений.

Команда Mercedes-AMG PETRONAS настроена на заключительный этап сезона и надеется закончить его на высокой ноте.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Информации о команде отсутствует.

BWT Alpine F1 Team

Пьер Газли доволен своим результатом в Катаре и надеется заработать очки для команды в Абу-Даби. Он подчеркнул значимость этапа и нацелен на укрепление позиций в Кубке конструкторов.

Джек Дуэн с нетерпением ждет своего дебюта в Формуле 1 и надеется закончить сезон положительным результатом.

MoneyGram Haas F1 Team

Айо Комацу, руководитель команды, подчеркнул важность финала сезона и выразил надежду на успешный результат команды.

Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен намерены отдать все силы в последней гонке с Haas F1.

Visa Cash App RB Formula One Team

Юки Цунода надеется повысить свои показатели после неудачи в Катаре и сосредоточиться на последней гонке сезона. Цель - завершить сезон как можно лучше.

Лиам Лоусон, дебютант команды, также настроен на положительный результат в Абу-Даби.

Williams Racing

Алекс Элбон выразил благодарность команде Williams за сезон и надеется завершить его хорошим выступлением.

Франко Колапинто намерен закончить сезон на высокой ноте и отдать все силы на последнем этапе.

Люк Браунинг, тестовый пилот, с нетерпением ждет возможности протестировать машину Williams и получить опыт для будущего сезона.

Stake F1 Team Kick Sauber

Валттери Боттас готов закончить сезон сильным выступлением и подчеркнул важность этого этапа для себя и команды.

Гуаньюй Чжоу надеется повторить успех в Катаре и закончить сезон на положительной ноте.