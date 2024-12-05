Гонка "Формула-1" в Абу-Даби: Мнения до старта.

Формула 1 готовится к заключительному этапу сезона в Абу-Даби, где команды и гонщики снова соберутся на трассе Яс-Марина. Впереди нас ждет незабываемая гонка, в ходе которой будут разыграны последние очки и решиться судьба Кубка конструкторов.
McLaren Formula 1 Team
Ландо Норрис готов к финалу сезона и надеется показать хорошую скорость на трассе. Он вспомнил о своей первой победе в Майами и подчеркнул важность этого сезона для себя и команды McLaren.
Оскар Пиастри также нацелен на хороший результат и признает, что борьба за Кубок конструкторов будет сложной и непредсказуемой.
Scuderia Ferrari
Фредерик Вассер, руководитель команды, отметил, что у Ferrari есть только математические шансы на успех, но команда будет бороться до последнего. Он подчеркнул, что завершение сезона в Абу-Даби будет важным моментом для команды.
Вассер выразил гордость за работу команды и заявил, что они будут браться за трудные задачи.
Oracle Red Bull Racing
Для Макса Ферстаппена гонка в Катаре была успешной, и он готов повторить успех в Абу-Даби. Он хочет завершить сезон с хорошим результатом и еще одной победой.
Серхио Перес также стремится провести сильную гонку в Абу-Даби и исправить разочарования, которые он испытал в предыдущих гонках.
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Тото Вольфф, глава команды, выразил благодарность Льюису Хэмилтону за совместную работу в течение 12 лет. Он отметил достижения команды и подчеркнул значимость их отношений.
Команда Mercedes-AMG PETRONAS настроена на заключительный этап сезона и надеется закончить его на высокой ноте.
Aston Martin Aramco Formula One Team
Информации о команде отсутствует.
BWT Alpine F1 Team
Пьер Газли доволен своим результатом в Катаре и надеется заработать очки для команды в Абу-Даби. Он подчеркнул значимость этапа и нацелен на укрепление позиций в Кубке конструкторов.
Джек Дуэн с нетерпением ждет своего дебюта в Формуле 1 и надеется закончить сезон положительным результатом.
MoneyGram Haas F1 Team
Айо Комацу, руководитель команды, подчеркнул важность финала сезона и выразил надежду на успешный результат команды.
Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен намерены отдать все силы в последней гонке с Haas F1.
Visa Cash App RB Formula One Team
Юки Цунода надеется повысить свои показатели после неудачи в Катаре и сосредоточиться на последней гонке сезона. Цель - завершить сезон как можно лучше.
Лиам Лоусон, дебютант команды, также настроен на положительный результат в Абу-Даби.
Williams Racing
Алекс Элбон выразил благодарность команде Williams за сезон и надеется завершить его хорошим выступлением.
Франко Колапинто намерен закончить сезон на высокой ноте и отдать все силы на последнем этапе.
Люк Браунинг, тестовый пилот, с нетерпением ждет возможности протестировать машину Williams и получить опыт для будущего сезона.
Stake F1 Team Kick Sauber
Валттери Боттас готов закончить сезон сильным выступлением и подчеркнул важность этого этапа для себя и команды.
Гуаньюй Чжоу надеется повторить успех в Катаре и закончить сезон на положительной ноте.