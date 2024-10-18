Встреча GPDA с FIA намечена из-за нецензурной лексики

В свежем заявлении в Остине Джордж Расселл объявил о предстоящей встрече профсоюза гонщиков GPDA с FIA в Мехико на следующей неделе. Цель встречи - представить свою позицию по поводу использования нецензурной лексики в прямых трансляциях.

Недавно Макс Ферстаппен был наказан штрафом в виде общественных работ за нецензурные выражения во время пресс-конференции FIA в Сингапуре. В ответ на это голландский пилот начал ограничивать свои ответы на подобных мероприятиях, но продолжил активное общение с журналистами вне залов пресс-центра.

Лидер "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказал поддержку Максу, предложив ему проигнорировать наложенный штраф, который, по мнению многих участников паддока, является излишним и необоснованным. Сейчас защиту интересов гонщиков на себя берет профсоюз GPDA, который выступает в поддержку своих членов.