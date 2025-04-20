Главный треугольник Формулы-1: Пиастри, Ферстаппен, Леклер

В Саудовской Аравии на трассе было жарко и сухо, воздух прогрелся до +29…32°С, а температура асфальта достигла +38°С.

Лидеры личного зачёта, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен, стартовали пятого этапа с разницей всего в одно очко. На тренировках пилоты McLaren были быстрее, но в решающий момент квалификации Ферстаппен не оставил шансов сопернику и выиграл поул.

В стартовом ряду Ферстаппен и Пиастри, на втором – Расселл и Леклер, на третьем – Антонелли и Сайнс. Хэмилтон стартовал седьмым, так как не смог противостоять Ferrari в этом уик-энде.

В гонке водители подверглись испытанию новыми шинами Pirelli. На этот раз были выбраны мягкие составы C3, C4 и C5, что понравилось гонщикам.

На старте гонки Пиастри атаковал Ферстаппена, но Макс отбился. Позже он все же получил штраф за нарушение во время защиты позиции.

На трассе произошли столкновения, Гасли и Цунода покинули гонку. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Норрис, Хаджар, Стролл и Хюлкенберг начали гонку на жёстких шинах Hard, остальные предпочли Medium.

Наибольшие баталии развернулись за каждую позицию. Ферстаппен пытался уйти вперёд, но Пиастри упорно держался на хвосте.

Победителем стал Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Шарль Леклер принёс первый подиум в сезоне Ferrari.

В результативной гонке Ландо Норрис опередил многих, финишировав на четвёртом месте.

Лучший круг установил Ландо Норрис.

Олейн уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, опережая Норриса и Ферстаппена.

McLaren доминирует в кубке конструкторов, опережая Mercedes и Red Bull.