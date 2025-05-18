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Правила замены шин на трассе в Гран-при Эмилии-Романьи

Pirelli опубликовал информацию о стратегии пит-стопов на Гран При Эмилии-Романьи. Анализируем, как гонщики меняли шины во время гонки, чтобы выйти победителями.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.05.2025, 21:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Эмилии-Романьи в компании Pirelli опубликовали данные о стратегии смены шин в течение гонки. Ситуация оказалась довольно интересной.

Согласно предоставленной информации, некоторые гонщики совершили по три пит-стопа. Например, Макс Ферстаппен начал гонку на резине C5 и сделал две смены на резину C4. Льюис Хэмилтон также выбрал стратегию из трех пит-стопов.

Тем временем, другие участники, такие как Юки Цунода и Нико Хюлкенберг, решили остановиться на двух пит-стопах. Некоторые гонщики, например, Эстебан Окон, справились с одним пит-стопом во время гонки.

Важно отметить, что в таблице присутствуют различные типы резины: С4 - Жесткая, С5 - Средняя, С6 - Мягкая. Буквы N и U обозначают новые и использованные шины соответственно. В скобках указано количество кругов, проеханных до остановки в боксах.

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