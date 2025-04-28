Правительство раскрывает план по электрификации своего автопарка... но В8 Range Rover премьер-министра останется

Новые детали опубликованы по обязательству Правительства электрифицировать свой парк из 30 000 транспортных средств по всему Соединенному Королевству – включая несколько заметных исключений, таких как бронированный министерский лимузин премьер-министра.

В рамках плана под названием "Декарбонизация транспорта, Лучшая Зеленая Британия", впервые опубликованного в 2021 году, Министерство транспорта выдвинуло амбициозную цель: чтобы 100 процентов автомобильного и фургонного парка центрального правительства были полностью без выбросов к 2027 году.

Новое руководство, только что опубликованное Министерством транспорта, раскрывает, что его обязательство по нулевым выбросам будет распространяться на все центральные ведомства правительства и так называемые "органы, действующие на правах самостоятельности". Сюда входят исполнительные агентства, неминистерские ведомства и организации, главным образом контролируемые и финансируемые ведомствами правительства. К обусловленным мероприятиям относятся все автомобили и фургоны, эксплуатируемые указанными организациями, даже те, которые арендованы на срок шесть дней и более.

По словам Министерства транспорта, у Правительства более 30 000 транспортных средств в своем распоряжении, что делает его одним из крупнейших владельцев-операторов автопарков в Великобритании. Однако не все транспортные средства, которыми оно управляет, подпадают под действие запрета на внутренние сгораемые двигатели, который остался всего в двухлетнем будущем.

Сэр Кейр Стармер получает освобождение для своих престижных премьер-министерских автомобилей – включая Range Rover "Sentinel" стоимостью 400 000 фунтов стерлингов с мощным 5,0-литровым V8 двигателем – поскольку все бронированные транспортные средства освобождены. Это понятная политика, учитывая сложности, с которыми сталкивается сектор по переделке автомобилей из-за отсутствия правительственных регуляций в области модификаций электромобилей, помимо практических трудностей бронирования крупной батареи.

Другие исключения из самопоставленного запрета Правительства на 2027 год – который предшествует запрету на продажу автомобилей с ДВС в рамках мандата по электромобилям с нулевыми выбросами к 2030 году, и еще дальше – включают аварийные транспортные средства с синими маячками и транспортные средства, не используемые для дорожного транспорта.