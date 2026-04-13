Закупки автомобилей российских марок государственными структурами существенно уменьшились

В первом квартале 2026 года в России было проведено 1 347 тендеров на приобретение легковых и легких коммерческих автомобилей, входящих в перечень марок, рекомендованных Минпромторгом для госслужащих. Общая сумма закупок составила 6,99 млрд рублей. Такие данные приводит издание «Ведомости», ссылаясь на поисково-аналитическую платформу «Тендерплан».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество проведенных тендеров сократилось на 26%, а общий объем средств снизился на 19%. Аналитический сервис «Контур. Закупки» сообщает, что с января по март зарегистрировано 1 260 тендеров, что на 30% меньше, чем годом ранее. Суммарная стоимость этих закупок составила 5,08 млрд рублей, что также ниже прошлогоднего показателя на 42%.

Специалисты отмечают, что средневзвешенная стоимость одного контракта в первом квартале 2026 года уменьшилась на 17% и составила 4 млн рублей.

Согласно информации «Тендерплана», с января по март проведено 464 тендера на автомобили марки LADA на сумму 1,1 млрд рублей. Здесь также зафиксировано снижение: на 32% по количеству и на 42% по объему средств. Что касается автомобилей УАЗ, число тендеров уменьшилось до 191 (-34%), а финансирование сократилось до 549,2 млн рублей (-44%). Наиболее значительное сокращение наблюдается у бренда «Москвич»: всего 21 тендер (-63%) на сумму 58,8 млн рублей (-73%).

В то же время автомобили отечественного производства под марками «Соллерс» и Voyah демонстрируют положительную динамику. Количество тендеров на закупку автомобилей «Соллерс» увеличилось вдвое, достигнув 37, однако общая сумма составила 234,2 млн рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее. По моделям Voyah зафиксировано 12 тендеров, что в 12 раз превышает показатели прошлого года. Суммарная стоимость закупок составила 83,8 млн рублей, рост в 8 раз.

Автомобили «Газель» участвовали в тендерах 119 раз, что на 31% больше, чем в первом квартале предыдущего года. Марка Haval сохранила практически тот же уровень — 132 тендера против 133 годом ранее. При этом отмечается, что такие бренды, как Aurus, Kaiyi, BAIC, SWM, Citroen и АМБЕРАВТО, не одержали победу в государственных закупках в отчетном периоде.