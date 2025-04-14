Поддержка отрасли электромобилей в России: для и против. Подведены итоги опроса

Согласно исследованию, 59% водителей в России поддерживают государственную поддержку электромобильной отрасли. Информацию об этом опросе опубликовал сайт «Дром», ссылаясь на пресс-службу «Автоновостей дня».

43% россиян явно выступили «за» стимулирование сферы электромобилей, в то время как 16% опрошенных склонились к ответу «скорее да».

Наибольшую поддержку идеи государственной поддержки электромобилей проявили жители Дальнего Востока. Большинство водителей из различных регионов этого округа проголосовали за меры поддержки, среди них 55% водителей из Бурятии, 52% из Хабаровского края и 50% из Якутии.

С другой стороны, водители Ростовской области, а также Ленинградской и Нижегородской областей, выразили сомнения по поводу необходимости господдержки электромобильной отрасли, с уверенностью или скорее согласились лишь 20-21% опрошенных.

Около 40% российских водителей считают, что государственная помощь электромобильной отрасли не требуется. Среди них 24% явно уверены в этом, а 16% выразили сомнения.

Некоторые участники опроса предложили различные способы поддержки отрасли. В числе предложений — развитие инфраструктуры для электромобилей и создание научно-исследовательских предприятий, специализирующихся на производстве и утилизации батарей.

«Надо сначала батареи научиться утилизировать адекватно, равно как и добывать компоненты для их производства экологически чистым образом», — поделился мнением один из посетителей сайта.

Также участники дискуссии высказали мнение, что следует оказывать поддержку не производителям, а покупателям электромобилей.

«Если государство озабочено экологией в городах, поддержка должна приносить прямую выгоду автовладельцам, например, в виде бесплатных парковок», — отметили некоторые пользователи в комментариях.

По данным сайта «Дром», в первом квартале 2025 года продажи электромобилей в России сократились почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость электромобилей снизилась на 2%, но по-прежнему составляет около 6 млн рублей.

Самыми популярными моделями электромобилей в России остаются Nissan Leaf, Zeekr 001, Avatr 11, Ora 03 и Zeekr 7X. Из всех моделей в топ-20 лишь Nissan Leaf имеет среднюю цену менее 1 млн рублей, но при этом он занимает 23% рынка по продажам в отчетный период.

Известно, что «АвтоВАЗ» планирует снизить себестоимость LADA e-Largus путем изменения компоновки батареи. Такие меры помогут сделать самый локализованный электромобиль более доступным для российских покупателей.

Автор: Иван Бахарев