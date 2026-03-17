Пилоты Формулы Е обратились с жалобой к президенту FIA

По данным портала Wearetherace, двадцать пилотов, выступающих в чемпионате Формулы Е, обратились с коллективным письмом к президенту FIA.

В своем обращении гонщики выразили недовольство работой стюардов и высказали жалобы на принятые ими решения. Отмечается, что подобное единство среди участников встречается крайне редко, так как обычно мнения по поводу действий судей разделяются.

Кроме того, согласно источнику, в письме содержится призыв провести оценку работы директора гонок. Подробности обращения и реакция руководства FIA на данный момент не уточняются.