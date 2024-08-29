Гонщики Ferrari встретились с тифози по традиции

По традиции перед Гран При Италии Ferrari и партнёры итальянской команды организовали встречи гонщиков с болельщиками в Милане. Встреча прошла в одном из торговых центров и вызвала восторженную реакцию у публики, желавшей получить автографы.

На страницах Скудерии в социальных сетях уже появился видеоролик с мероприятия, демонстрирующий радостное взаимодействие с фанатами.

Команда Ferrari оценила поддержку болельщиков, отметив, что такая энергетика не передаётся словами.

Гонщик Шарль Леклер поделился впечатлениями: «Каждая встреча с фанатами — это особенное событие. Публика кажется даже прибавилась в этом году. Уже нетерпится начать работу на трассе».

Леклер выразил надежду на успешное выступление на домашнем этапе и упомянул подготовленные командой нововведения. «Мы стремимся к победе, хотя McLaren сильны. Однако на домашней трассе с поддержкой болельщиков всё может измениться», — добавил гонщик.

Испанец Карлос Сайнс прокомментировал: «McLaren и Red Bull пока опережают нас, но на адаптированных к нашей машине трассах мы способны конкурировать. Будем стараться добиться лучшего результата в гонке».

Сайнс подчеркнул важность пятничных тренировок, чтобы точно оценить ситуацию. Абсолютным успехом для Ferrari стал бы двойной приз на Гран При Италии, заключил испанец.

Напомним, что Шарль Леклер победил на Гран При Италии 8 сентября 2019 года, одержав вторую победу в Формуле 1.