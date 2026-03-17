Гонщики Cadillac высказались о столкновении в Китае

Гонщики Cadillac Серхио Перес и Валттери Боттас столкнулись в первом круге Гран При Китая, Перес признал вину и извинился перед командой.
Иннокентий Петров
17.03.2026, 15:11·2 мин
Фото: F1news.ru

На старте первого круга Гран При Китая пилоты новой команды Cadillac Серхио Перес и Валттери Боттас стали участниками инцидента. В результате столкновения мексиканский гонщик признал свою ответственность за случившееся и принес извинения как напарнику, так и всему коллективу.

Серхио Перес прокомментировал происшествие, отметив, что именно его действия привели к контакту: «В произошедшем полностью моя вина. Я увидел свободное пространство и устремился туда, но Валттери просто некуда было деваться. С моей стороны манёвр оказался очень оптимистичным, так что я приношу извинения Валттери и команде».

Перес добавил, что последствия столкновения повлияли на его результат в гонке: «К сожалению, произошедшее стоило мне гонки. Меня развернуло, и я потерял много времени. Я смог вернуться в гонку, и когда попытался обогнать Валттери на обратной прямой, возникли проблемы с батареей, и я потерял около пяти секунд. Когда я попытался обогнать его во второй раз, то потерял ещё пятнадцать секунд. Так что нам нужно с этим разобраться».

Валттери Боттас, в свою очередь, не придал инциденту большого значения, подчеркнув, что подобные ситуации случаются в гонках: «Произошёл небольшой контакт, но так бывает. Я не видел его, и у меня просто не было достаточно места. Мы с Серхио обсудили произошедшее – всё хорошо».

Финский гонщик также отметил, что остался доволен достигнутым результатом и работой всей команды: «Я рад, что мы оба добрались до финиша, что и было главной целью, и поборолись с Aston Martin. Я очень горжусь всей командой. Это была всего лишь наша вторая гонка в Формуле 1, и тринадцатое место – неплохой результат».

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
