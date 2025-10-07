Гонки на взлетной полосе: кто быстрее — суперкары или самолет Extra 330SC?

На авиабазе морской пехоты США в Мирамаре состоялось уникальное событие – захватывающая гонка между автомобилями и акробатическим самолетом в рамках шоу Cars Vs Jets. Инициаторами выступили Эрик Нельсон и команда Precision Exotics, которые объединили миры автоспорта и авиации. Теперь посетители авиашоу Miramar Air Show могут не только наблюдать за военной техникой, но и увидеть, как на взлетной полосе автомобили бросают вызов профессиональному пилоту Аарону Делиу на Extra 330SC.

Суть состязания проста: участникам предстоит преодолеть дистанцию в одну милю, стараясь не уступить по скорости самолету. Однако это больше, чем просто заезд – каждый выезд на полосу становится испытанием для инженеров и водителей, ведь здесь важны не только мощность, но и точность синхронизации старта и безопасность всех участников.



Фото: Carsweek.ru

Как проходит гонка: правила и безопасность

Организаторы строго следят за соблюдением регламента. Каждый водитель получает две попытки за день, а общее число участников ограничено 20 машинами. Это связано с техническими возможностями самолета: на одном баке топлива Extra 330SC может выполнить не более 40 заездов. Для максимальной безопасности в каждом автомобиле рядом с владельцем находится опытный пилот-наблюдатель. Он отвечает за радиосвязь с пилотом самолета и координирует старт – машины получают три секунды фору, чтобы выровнять шансы и добавить зрелищности гонке.



Фото: Carsweek.ru

Как отмечает Эрик Нельсон, проведение мероприятия в рамках авиашоу значительно упрощает организацию: многие требования Федерального управления гражданской авиации уже выполняются. Это позволяет участникам не только посоревноваться, но и насладиться масштабным шоу с демонстрационными полетами других воздушных судов.

Самолет-соперник: Extra 330SC и его преимущества

Главным противником автомобилей становится Extra 330SC – акробатическая машина, способная развивать 330 лошадиных сил. По словам пилота Аарона Делиу, основное преимущество этого самолета – фантастическая маневренность: он совершает вращения со скоростью 440 градусов в секунду и выдерживает перегрузки до 10 G. Ни один автомобиль не может сравниться с такими характеристиками, что делает схватку по-настоящему интригующей. Несмотря на то что шоу проходит без участия знаменитых "Голубых Ангелов", зрители отмечают необычайную зрелищность и напряженность заездов.



Фото: Carsweek.ru

В этих состязаниях на первый план выходят не только скорость, но и легкость, а также аэродинамические свойства техники. Именно это обеспечивает самолету столь серьезные шансы на победу в дуэли с наземными соперниками.

Участники и их машины: от ламборгини до ауди

Среди машин, бросающих вызов самолету, можно увидеть как известные суперкаровские бренды, так и более массовые модели. Ламборгини, Феррари, Макларен, Лотус, Ауди, Тойота, Акура и даже дрифт-корвет – все они становятся героями полосы. Некоторые автомобили, например, Audi R8 RWS 2018 года под управлением Бенджамина Хмиелеки, были серьезно доработаны: мощность двигателя доведена до 690 лошадиных сил, установлены заниженная подвеска и центральный выхлоп. Армян Григорян на Ferrari 296 GTS отмечает свою победу над самолетом, а Эрик Нельсон лично участвует на McLaren 765 LT, доставляя пилоту Extra 330SC немало хлопот.



Фото: Carsweek.ru

Не обходится и без курьезов: NASCAR-пилот Джесси Ивуйи на Corvette Z06 2006 года больше следил за состоянием ремня, чем за самолетом, а Майкл Галстян на Aston Martin DBX707 смог развить впечатляющие 180 миль в час. Среди зрителей – Эстебан Кабальеро, который наблюдает за происходящим с крыши Audi RS6. Особенно ярко себя проявили McLaren и Lamborghini Gintani Revuelto, установивший рекорд скорости на отметке 224 мили в час.



Фото: Carsweek.ru

Впечатления участников: адреналин и восторг

Все участники сходятся во мнении: гонка с самолетом – событие, которое невозможно забыть. Бенджамин Хмиелеки вспоминает, что самым впечатляющим моментом стал разгон под облаком дыма от самолета – именно ради этого он и приехал на шоу. Победа в таком заезде приносит особое удовлетворение.

По словам Тайлера Уиндеса, который приехал на стоковой Acura Type S, мероприятие включает не только заезды: здесь есть автокросс, тест-драйвы и яркие демонстрационные полеты. Это не просто гонка, а целый праздник скорости, техники и драйва.



Фото: Carsweek.ru

Cars Vs Jets наглядно демонстрирует, как автоспорт может выходить за привычные рамки, объединяя разные стихии – землю и небо. Это событие вызывает живой интерес не только у любителей автомобилей, но и у поклонников авиации, доказывая: новые форматы соревнований способны удивлять и вдохновлять.

Источник, фото: caranddriver.com.