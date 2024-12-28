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Соревнование между двумя мирами. Глава 3. Часть 1

"Странный дуэт в мире автоспорта: Роберт и полицейские начинают расследование перед гонкой. Все хотят скрыть правду, но кто пересилит – узнаем далее."
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.12.2024, 00:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

В провинциальном городке Джевелрок происходят странные события, связанные с предстоящими гонками на автодроме. В номере мистера Харриса были похищены рабочие документы, а кошелек был украден для создания видимости ограбления. Подозрения падают на мужчину с фотоаппаратом, которого видели у гостиницы. Компания, собравшаяся для рассмотрения этого случая, включает в себя главного констебля О’Гилви, директора автодрома Барлоу и представителя Федерации автоспорта Мандервилла. Они обеспокоены тем, что полиция будет находиться на автодроме во время гонок, что может вызвать скандалы и негативную реакцию участников и зрителей. Однако главный констебль уверен, что полиция сможет разобраться в этом деле до начала гонок, когда на автодроме будет только несколько рабочих и гонщиков. Суперинтендант Чаппел берет расследование в свои руки, а старший инспектор Ричардс остается в Джевелроке, чтобы продолжить работу. Все надеются, что преступник будет пойман до начала гонок.

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