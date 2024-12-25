Состязание двух миров. Глава 2. Часть 1

В аэропорту Лондона, после долгого и утомительного перелета, гонщик Норман Грэйд надеялся на то, что его ждут представители Федерации автоспорта. Однако, к его разочарованию, на выходе из аэропорта не было ни одной машины и никого, кто мог бы его встретить. Норман оказался в положении, когда он оказался на другом конце света без единого знакомого.

Решительно взяв себя в руки, Норман решил добраться до гоночной трассы самостоятельно. Он вызвал такси и попросил водителя отвезти его в город, близкий к трассе. Однако, Норман не мог вспомнить название города, где находится трасса. Не помня названия, он сказал таксисту, чтобы тот отвез его в город Нортгемптон.

По пути, таксист поправил Нормана и сообщил, что трасса на самом деле находится в городе Джевелрок, который находится дальше от Нортгемптона. Но Норман был уверен, что он правильно выбрал направление, потому что на трассе его должны были встретить. Таксист, хоть и сомневался в выборе Нормана, согласился отвезти его в Джевелрок.

Норман был радостен, что нашел решение и вышел из аэропорта. Однако, он осознал, что не помнит номера телефона Федерации автоспорта, чтобы предупредить о своем приезде. Он потерял записку с номером в аэропорту. Поэтому, его единственный план был добраться до трассы и найти там своих людей.

Таксист отвез Нормана в Джевелрок, хотя предупредил, что это не самый привлекательный город. Норман не обращал внимания на это, ему было главное попасть на трассу. По пути, таксист напомнил Норману о необходимости оплаты поездки.

Таким образом, Норман оказался на гоночной трассе без встречи и без знакомых, но с надеждой на то, что его ждут на месте. Теперь остается только узнать, что ждет его впереди.

Продолжение следует...