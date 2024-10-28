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Aston Martin закончила гонку в Мехико без очков

Гонка в Мехико не принесла очков команде Aston Martin. Пилот Лэнс Стролл финишировал на 11-й позиции, в то время как Фернандо Алонсо в своём 400-м Гран При вынужден был сойти с дистанции… Лэнс Стролл поделился своими впечатлениями: «Тяжелая гонка.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.10.2024, 02:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонка в Мехико не принесла очков команде Aston Martin. Пилот Лэнс Стролл финишировал на 11-й позиции, в то время как Фернандо Алонсо в своём 400-м Гран При вынужден был сойти с дистанции…

Лэнс Стролл поделился своими впечатлениями: «Тяжелая гонка. Мы приложили максимум усилий, чтобы решить проблемы с охлаждением, однако нам всё ещё не хватает скорости, чтобы бороться за очки. Последние две недели были сложными, но я надеюсь, что на следующем этапе в Бразилии мы сможем показать себя с лучшей стороны».

Фернандо Алонсо прокомментировал свой вынужденный выход из гонки: «Хаос на старте позволил мне подняться на несколько позиций, но на 13-м круге температура тормозов стала слишком высокой, и через несколько кругов мне пришлось сдать гонку.

Несмотря на все сложности, я почувствовал огромную поддержку, получил много теплых слов и проявлений уважения от болельщиков. Результат не самый лучший, однако у меня остаются только положительные эмоции от уик-энда. Уверен, что в Бразилии мы покажем более хороший результат».

Источник

Фернандо Алонсо (88)Aston Martin (162)Лэнс Стролл (57)

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