Новый аксиально-поточный двигатель GM может стать ключом к более компактным и доступным электромобилям

Автомобильные компании в поиске новых технологий для улучшения характеристик электрических двигателей. General Motors планирует использовать аксиально-поточные моторы для решения некоторых проблем, типичных для радиально-поточных моторов.

Одним из интересных патентов является механическое ослабление поля, позволяющее увеличить скорость электрического двигателя за счет потери крутящего момента, аналогично работе обычной трансмиссии.

Это может привести к созданию более компактных и легких моторов с более широким диапазоном мощности, что особенно выгодно для недорогих электромобилей.

Радиально-поточные моторы обычно требуют сложного управления инвертором для ослабления поля. Это позволяет создать область "постоянной мощности" на кривой выхода электрического двигателя.

Механические системы ослабления поля значительно упрощают визуализацию процесса. Например, радиально-поточный мотор с механическим ослаблением поля, представленный на изображении ниже, демонстрирует этот принцип.

Механическое ослабление поля может быть решением для электродвигателей с аксиальным потоком, но возникают серьезные технические сложности.

General Motors планирует использовать гидравлическую систему для реализации механического ослабления поля при работе с аксиально-поточными моторами.

Эта система позволит уменьшать зазор для повышения крутящего момента или увеличивать его для увеличения скорости вращения.

Такой подход позволит создавать более эффективные и компактные электрические двигатели. Это может изменить облик маломощных электромобилей и сделать их значительно более эффективными.

Пока эта технология находится на стадии разработки, и до ее широкого внедрения производители скорее всего представят улучшенные батареи и другие усовершенствования для радиально-поточных моторов.

Тем не менее, усилия General Motors в области аксиально-поточных моторов свидетельствуют о перспективности этой технологии в будущем.

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