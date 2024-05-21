GMA T.50 доказывает, что он достоин звания преемника McLaren F1 в захватывающем тесте сравнения.

Более 30 лет назад автомобиль McLaren F1 изменил отрасль. У него было явно современное ощущение, которое отличало его аналоговый опыт вождения, который многие не смогли воспроизвести, что привело к тому, что Гордон Мюррей разработал GMA T.50, духовного наследника одного из его величайших творений. Вот как они сравниваются между собой.

Генри Кэтчпол из Hagerty проверил оба автомобиля, чтобы определить их сходства и различия. F1 имеет массивный 6,1-литровый атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 627 лошадиных сил и 479 фунт-футов крутящего момента. У T.50 также есть атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель, но двигатель от Cosworth гораздо меньше - 3,9 литра. Он также немного шире с углом V 65 градусов по сравнению с 60 градусами у F1.

У T.50 мощность составляет 661 лошадиную силу, больше, чем у F1, но он производит меньше крутящего момента - 353 фунт-фута. Оба почти идентичны по размеру, с практически идентичными колесными базами. Однако GMA шире на 1,2 дюйма и длиннее на 2,6 дюйма, чем знаковый McLaren.

Фото: Motor1.com

GMA обеспечила, что T.50 был таким же практичным для повседневной жизни, как F1, улучшив доступ к хранилищу, электрооборудование и технологии. Он оснащен 10-дюймовой аудиосистемой Arcam мощностью 700 ватт, вес которой вдвое меньше, чем у системы Kenwood в F1, и у него даже есть Apple CarPlay и Android Auto. T.50 также оснащен более доступными шинами Michelin Pilot Sport 4S, которые легче заменить, чем уникальные шины F1.

GMA выпустила свой первый T.50 в марте 2023 года. Компания выпустит всего 100 машин, каждую будет собирать вручную в уникальной спецификации заказчика. Ни один из автомобилей не будет идентичен другому, но ваш шанс приобрести один уже упущен. Gordon Murray Automotive распродала все машины в начале 2022 года. Учитывая высокие похвалы от Кэтчпола, мы предполагаем, что на вторичном рынке они будут стоить целое состояние.