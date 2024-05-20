GM запатентовала систему против дорожной ярости, которая может взять под контроль автомобиль.

В духе прозрачности, словосочетание дорожная ярость не встретите ни на одной из 10 страниц этой патентной заявки от General Motors. Под названием "Оценка психологического благополучия пассажиров в транспортном средстве и принятие противодействующих мер" она сосредоточена на ряде датчиков и модулей, которые оценивают происходящее в машине. В зависимости от ситуации, она может активировать различные противодействующие меры для предотвращения "нежелательной ситуации" за рулём.

Аналогично патенту, который был подан в ноябре 2022 года, но опубликован 16 мая, упоминается водитель и другие пассажиры в транспортном средстве как находящиеся под юрисдикцией этой предполагаемой системы. Тем не менее, не нужно читать между строк, чтобы понять общую картину, особенно когда описание патента упоминает телеметрический мониторинг резкого торможения или ускорения, соблюдение дистанции, использование сигнала тревоги и микрофоны для прослушивания разговоров в салоне.

Краткое описание системы GM заключается в том, что она оценивает "психологическое благополучие водителя во время управления транспортным средством и принимает контрмеры в ответ на уровень осознанности водителя, выходящий за желаемый диапазон". Позднее в патенте делаются более конкретные ссылки на водителя и "несколько пассажиров", которые подвергаются различным негативным стимулам, способным вызвать стресс. Именно здесь вступает в игру система, используя множество датчиков для мониторинга действий транспортного средства вместе с биометрическими датчиками, которые следят за водителем.

Так что если вы начали резко маневрировать, держитесь близко к другому автомобилю и не перестаёте ругаться, система может решить, что ваше психическое состояние не самое подходящее для вождения, и принять многочисленные шаги для исправления ситуации. Всё начинается с простого предупреждения, рекомендуя "упражнение", например, глубокий вдох. Следующий уровень предполагает позвонить кому-то (используя, конечно, систему громкой связи в автомобиле), но на третьем уровне автоматически вызывается обученный консультант, чтобы успокоить вас, нравится вам это или нет.

Другой предлагаемый способ действий, который может быть довольно спорным, заключается в активации одной или нескольких систем помощи водителю (ADAS) для исключения водителя из уравнения. В патенте это описывается как то, что ADAS настроена "для обеспечения уровня автономного управления транспортным средством... таким образом, что водитель транспортного средства не должен активно участвовать в контроле одной или нескольких функций управления транспортного средства."

Как и во всех патентах, нет гарантии, что эта идея когда-либо дойдёт до производства. Предупреждения водителя и телефонные звонки, безусловно, выполнимы, но более крупные вопросы о принудительной активации систем помощи водителю могут стать проблемой. В любом случае, сохраняйте спокойствие на дороге. В противном случае ваше будущее транспортное средство может посадить вас в угол, пока вы не придёте в себя.