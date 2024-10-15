Новая тактическая машина GM Defense работает на дизеле и имеет увеличенный запас хода.

Компания GM Defense представила прототип тактического автомобиля, сочетающий бесшумную работу электрической установки с низким расходом топлива и высоким крутящим моментом дизельного двигателя. Новинка получила название Next Gen и является четырехдверным пикапом, основанным на грузовике Chevrolet Silverado 2500HD ZR2.

В отличие от Ram 1500 Ramcharger, использующего бензиновый V6 двигатель для запитки электрогенератора, новый тактический автомобиль GM Defense использует турбированный 2,8-литровый Duramax турбодизель для увеличения запаса хода батареи.

На борту пикапа находится 12-модульная батарея, которая питает пару электрических двигателей – один спереди и один сзади. Этот тип силовой установки позволяет автомобилю Next Gen предложить функции Silent Drive и Silent Watch, обеспечивая бесшумное перемещение и наблюдение в зоне повышенной угрозы для военнослужащих.

Благодаря батарее на 12 модулей (предположительно, использующей технологию батарей Ultium EV), тактический пикап может обеспечивать электропитание для высокоэнергозатратных сенсоров. Кроме того, он оснащен системой защиты от переворота, антиблокировочными тормозами, системой электронной стабилизации, четырех- и пятиточечными ремнями безопасности и камерой с 360-градусным обзором.

По словам представителей компании, тактический грузовик EREV потребляет меньше топлива, чем обычный грузовик, и может использовать существующую инфраструктуру топлива на основе керосина JP8. Также его можно дополнить броней и использовать как с маневрируемым, так и безопасным для обслуживания автономным транспортным средством.

Next Gen будет доступен в двух-, четырех- и шестиместных вариантах. Согласно заявлению компании, беспилотник будет оптимизирован для поддержки многозадачных возможностей, включая управление и контроль, запуск воздействия, расширение сети, противодействие беспилотным летательным аппаратам, противотанковые мероприятия, эвакуацию раненых и другие критически важные миссии.

Фото: Motor1.com