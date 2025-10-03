Ржавчина на 10-летних автомобилях обошлась Toyota в $3,5 млрд

В США владельцы автомобилей Toyota столкнулись с неожиданной проблемой: машины, прославившиеся своей надежностью, стали массово подвергаться коррозии. Эта ситуация нанесла заметный ущерб репутации японского автопроизводителя, ранее считавшегося эталоном долговечности.

Группа автовладельцев, ставших жертвами преждевременного появления ржавчины на своих транспортных средствах, приняла решение обратиться в суд для защиты своих интересов.

Под пристальным вниманием оказались популярные модели Toyota

В центре внимания оказались легендарные для американского рынка автомобили: пикапы Tacoma и Tundra, а также большой внедорожник Sequoia. Наиболее часто проблемы с кузовом и рамой возникали у машин, выпущенных в период с 2005 по 2010 годы. Массовый характер поломок сплотил владельцев, которые решили добиваться справедливости вместе.

Судебное решение и рекордная компенсация

Судебные разбирательства в Лос-Анджелесе завершились судьбоносным решением. Производителю было предписано провести тщательную проверку состояния антикоррозийной защиты автомобилей. Столкнувшись с серьезным давлением, Toyota выбрала путь мирного урегулирования конфликта.

Для компенсации ущерба компания выделила около 3,5 млрд долларов. Эта рекордная сумма призвана покрыть претензии владельцев, избежать новых судебных разбирательств и сохранить доверие к бренду.

Официальная позиция компании

Несмотря на масштабные выплаты, Toyota не изменила своей официальной позиции. Компания продолжает утверждать, что придерживается высоких стандартов качества и не признает вины в возникшей ситуации. Тем не менее, масштаб выплат говорит о стремлении сохранить лояльность клиентов и защитить имидж марки.

Ситуация в России: аналогичные проблемы, отсутствие компенсаций

С проявлениями коррозии сталкиваются и российские владельцы Toyota. На отечественных форумах регулярно появляются сообщения о ржавчине на различных моделях — от седана Camry до кроссовера RAV4, где быстро портятся декоративные элементы под воздействием дорожных реагентов. Однако, в отличие от США, российские покупатели не могут рассчитывать на аналогичные компенсации, что подчеркивает различие в подходах к защите прав потребителей в разных странах.

Ранее сообщалось, что Toyota и Mazda разрабатывают новые спортивные автомобили.

Источник: njcar.ru. Фото: njcar.ru.