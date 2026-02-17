Главный инженер Red Bull Racing ушёл из команды

В команде Red Bull Racing подтвердили информацию об уходе главного конструктора Крейга Скиннера. Он принял решение завершить свою карьеру в коллективе после двух десятилетий работы.

По сообщениям RacingNews365, Крейг Скиннер покинул команду по собственной инициативе. При этом его уход не связан с внутренними кадровыми изменениями, которые происходят в Red Bull Racing.

Свою профессиональную деятельность в Red Bull Крейг Скиннер начал в 2006 году. До этого он работал в командах Jordan и Williams. Изначально Скиннер занимал должность инженера по вычислительной гидродинамике (CFD). В 2009 году он возглавил одну из инженерных групп, а в 2018-м стал руководителем отдела аэродинамики. Спустя четыре года, в 2022 году, Скиннер занял пост главного конструктора. На этой позиции он принимал непосредственное участие в создании болида RB19 для сезона 2023 года — одной из самых успешных машин в истории Формулы 1.

В официальном заявлении Red Bull говорится: «После 20 лет работы в команде Крейг Скиннер, наш главный конструктор, покинет Red Bull Technology. Крейг был неотъемлемой частью нашей команды и залогом её успеха, мы благодарны ему за усердную работу и преданность делу. Все в Red Bull желают ему всего наилучшего в будущем».