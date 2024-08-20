История создания "ГАЗели": рассказ главного конструктора

Известный российский конструктор Владимир Четвериков, удостоенный звания заслуженного конструктора России и лауреата Государственной премии РФ, завершил свою работу на Горьковском автозаводе после ухода на пенсию. Он был ключевым фигурантом в создании легендарной "ГАЗели", что отмечает издание Quto.

Согласно словам Четверикова, начальство изначально относилось к созданию легкого грузовика скептически. В то время чиновники считали идею неразумной, учитывая наличие более грузоподъемных транспортных средств.

"Тогда нам говорили: вы странные люди, если сомневаетесь в целесообразности создания автомобиля для перевозки 1,5 тонн, когда существуют грузовики способные перевезти 5 тонн", — вспоминал создатель "ГАЗели".

Тем не менее, первая серийная "ГАЗель" покинула заводские ворота 20 июля 1994 года. В настоящее время она выпускается в различных модификациях — от грузовиков с кузовом до микроавтобусов. В настоящее время доля этих моделей составляет около 60% от общего объема продаж легковых коммерческих автомобилей в России.

Недавно на "Горьковском автомобильном заводе" были начаты испытания новой версии "ГАЗели", специально разработанной для маркетплейсов. Подробности об этой модели рассказывались в журнале "Автоновости дня".