Red Bull ищет главного механика по объявлению

Главный механик болида Макса Ферстаппена Мэтт Коллер покинет команду Red Bull Racing по окончании текущего сезона и присоединится к Audi F1 в 2025 году. Об этом ранее сообщалось в профильных источниках.

В составе Red Bull Racing продолжит работу его брат-близнец Джон Коллер, который сейчас занимает должность главного механика у Юки Цуноды. После ухода Мэтта в коллективе образуется вакансия главного механика второй машины.

Для поиска нового специалиста Red Bull Racing разместила объявление о приёме на работу на специализированных сайтах, что соответствует правилам трудоустройства в Великобритании. В требованиях к кандидатам отмечается необходимость иметь значительный опыт работы в автоспорте высшего уровня, а также способность эффективно трудиться в условиях высокого давления.

Будущему сотруднику команда предлагает бонусную систему вознаграждения, медицинское и пенсионное обеспечение, доступ к тренажерному залу, а также бесплатные обеды. Размер заработной платы в объявлении не указан.