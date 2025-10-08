Главная Новости Red Bull Racing Red Bull ищет главного механика по объявлению
Red Bull ищет главного механика по объявлению

Red Bull Racing открыла вакансию главного механика Формулы 1 после перехода Мэтта Коллера в Audi F1, требования и условия работы опубликованы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2025, 16:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Главный механик болида Макса Ферстаппена Мэтт Коллер покинет команду Red Bull Racing по окончании текущего сезона и присоединится к Audi F1 в 2025 году. Об этом ранее сообщалось в профильных источниках.

В составе Red Bull Racing продолжит работу его брат-близнец Джон Коллер, который сейчас занимает должность главного механика у Юки Цуноды. После ухода Мэтта в коллективе образуется вакансия главного механика второй машины.

Для поиска нового специалиста Red Bull Racing разместила объявление о приёме на работу на специализированных сайтах, что соответствует правилам трудоустройства в Великобритании. В требованиях к кандидатам отмечается необходимость иметь значительный опыт работы в автоспорте высшего уровня, а также способность эффективно трудиться в условиях высокого давления.

Будущему сотруднику команда предлагает бонусную систему вознаграждения, медицинское и пенсионное обеспечение, доступ к тренажерному залу, а также бесплатные обеды. Размер заработной платы в объявлении не указан.

