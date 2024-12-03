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Глава Stellantis Карлос Таварес подал в отставку

Генеральный директор Stellantis, Карлос Таварес, покинул свой пост после всего года на пике. Его контракт до 2026 года внезапно был прерван, несмотря на заявления ранее.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
03.12.2024, 15:23·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Генеральный директор Stellantis, Карлос Таварес, покинул свой пост после всего года на пике. Его контракт до 2026 года внезапно был прерван, несмотря на заявления ранее.

Причины ухода 66-летнего руководителя не разглашаются, но известно, что он критиковал работу компании и столкнулся с рядом проблем, включая слабые продажи Maserati и проблемы с качеством на заводе Ram.

Stellantis уже начал поиск замены Таваресу с планами объявить имя нового генерального директора в 2025 году. Пока его место займет временный комитет под председательством Джона Элканна из Ferrari.

Летом стало известно, что Stellantis планирует избавиться от неэффективных брендов, входящих в его состав. Под вопросом судьба нескольких автомобильных марок в ближайшем будущем.

Источник

Ferrari (291)Stellantis (10)

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