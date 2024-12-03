Глава Stellantis Карлос Таварес подал в отставку

Генеральный директор Stellantis, Карлос Таварес, покинул свой пост после всего года на пике. Его контракт до 2026 года внезапно был прерван, несмотря на заявления ранее.

Причины ухода 66-летнего руководителя не разглашаются, но известно, что он критиковал работу компании и столкнулся с рядом проблем, включая слабые продажи Maserati и проблемы с качеством на заводе Ram.

Stellantis уже начал поиск замены Таваресу с планами объявить имя нового генерального директора в 2025 году. Пока его место займет временный комитет под председательством Джона Элканна из Ferrari.

Летом стало известно, что Stellantis планирует избавиться от неэффективных брендов, входящих в его состав. Под вопросом судьба нескольких автомобильных марок в ближайшем будущем.