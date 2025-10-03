Почему гиперкар McLaren W1 с 1275-сильным двигателем до сих пор не поступил к клиентам

Мир поклонников высокопроизводительных автомобилей затаил дыхание в ожидании новинки от McLaren. Прошел уже год с момента официальной премьеры гиперкара W1, однако первые автомобили до сих пор не поступили к владельцам. Британская компания, известная своим вниманием к деталям, не спешит с запуском и продолжает оттачивать характеристики своего будущего флагмана.

В сети недавно появились свежие фотографии, на которых McLaren W1 можно увидеть в действии на легендарной трассе в Сильверстоуне. Эти кадры вызвали большой интерес среди автолюбителей по всему миру.

Испытания без камуфляжа на трассе Сильверстоун

Для тестовых заездов на автодроме был задействован специальный экземпляр с индексом VP1532. В отличие от предыдущих прототипов, которые снимали во время зимних испытаний, этот автомобиль уже полностью лишен камуфляжа. Благодаря этому можно подробно рассмотреть его динамичные линии и выразительный экстерьер, что свидетельствует о высокой степени готовности проекта.

В компании отмечают, что испытания W1 проходят на ведущих трассах по всему миру. Такой подход гарантирует, что гиперкар проявит себя с лучшей стороны в самых различных условиях.

Преемник легендарных моделей: технические особенности W1

Гиперкар W1 продолжает традиции марки, становясь третьей моделью с индексом "1" после знаменитых F1 и P1. Это подчеркивает его особое место в истории McLaren. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой — новейший четырёхлитровый двигатель V8.

Совокупная мощность агрегатов достигает 1275 лошадиных сил при крутящем моменте 1340 Нм. При массе в 1,4 тонны гиперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, до 200 км/ч — за 5,8 секунды, а отметку в 300 км/ч достигает за 12,8 секунды. Эти показатели делают W1 одним из самых быстрых автомобилей в мире.

Старт поставок и эксклюзивность

Несмотря на задержку сроков, McLaren подтверждает ранее объявленную дату начала поставок. Как заявлялось на премьере, первые экземпляры W1 будут переданы покупателям в начале 2026 года. Компания подчеркивает, что каждая минута ожидания оправдана стремлением к совершенству.

Общий тираж гиперкара ограничен 399 экземплярами, что делает W1 по-настоящему эксклюзивной и коллекционной машиной. Для поклонников бренда и ценителей скорости это не просто автомобиль, а воплощение инженерного искусства, ради которого стоит ждать.

Источник: McLaren. Фото: McLaren.