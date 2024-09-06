Суперкар Ginetta наконец начал производство, сохранив в себе механическую коробку передач и V-8

Британский производитель спортивных автомобилей Ginetta представил модель Akula в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Тогда компания пообещала начать поставки клиентам в январе 2020 года. Но этого не произошло. Тем не менее, узкая марка наконец исправляет ситуацию, представив серийную версию, и хотя это может быть не самый красивый суперкар на рынке, детали довольно соблазнительные.

Автомобиль Ginetta Akula получил сердце в виде мид-мотора объемом 6,4 литра V-8. Объем двигателя увеличился по сравнению с оригинальной версией, которая оснащалась меньшим 6,0-литровым двигателем. Дорожная версия все еще выдает 600 лошадиных сил, но крутящий момент снизился на 26 фунт-футов до все еще внушительных 494 фунт-футов. В эпоху турбонаддува и электрификации эта мощность может показаться не самой впечатляющей. Однако Akula легче большинства спортивных автомобилей.

Благодаря карбоновому монококу и полу, автомобиль весит всего 2624 фунта, поэтому он на 172 фунта тяжелее Miata RF. Akula передает мощность на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Клиенты также могут выбрать семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, но зачем? Ginetta устанавливает самоблокирующийся дифференциал, разработанный внутри компании, и при необходимости может установить углеродно-керамические тормоза для улучшения тормозных характеристик.

В 2024 году нам нужно больше атмосферных суперкаров, когда почти все переходят на гибриды или электромобили. Эта "старая школа" достаточно быстра, разгоняясь до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. На максимальной скорости Akula превышает 290 км/ч. Вес равномерно распределен между осями, где установлена подвеска с двойными поперечными рычагами и 20-дюймовые колеса.

Хотя производитель в первую очередь уделял внимание производительности, Ginetta также представил Akula как гран туризмо, предоставив автомобилю вместительность багажника 16,7 кубических футов. Также есть электронно регулируемая рулевая колонка и педальный ящик, а также большой топливный бак на 26,4 галлона. У Chevrolet Corvette C8 объем только 18,5 галлона. Если вы не будете ездить как угорелый, то Akula проедет 724 км до полной разгрузки бака.

Будет произведено всего 20 автомобилей, и, как вы можете представить, Akula, собираемая в Лидсе, не является дешевой. Ginetta запросит £275 000, до уплаты налогов и доставки. По текущему обменному курсу это составляет $362 300. Многие слоты уже заняты, но осталось ограниченное количество доступных. Цена снизилась с исходных £340 000 ($448 000).

Если вам интересно, откуда взялось название автомобиля, то Akula - это русское слово, означающее "акула", что кажется уместным, учитывая острый дизайн автомобиля. Аэродинамические элементы прошли тестирование в аэротрубе и заимствованы у гоночного автомобиля Ginetta G61-LT-P1 LMP1.

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