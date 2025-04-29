Гидо ван дер Гарде: "Гонщики McLaren снова будут быстрыми"

В интервью RacingNews365 бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде поделился мнением о фаворитах предстоящего уик-энда.

Гидо ван дер Гарде отметил, что в Майами ожидается высокий износ шин. Однако, если команда Red Bull Racing сможет найти оптимальные настройки, то Макс Ферстаппен будет бороться за победу.

Эксперт также уточнил, что у Red Bull возникнут затруднения из-за формата уик-энда со субботним спринтом. По мнению ван дер Гарде, в подобных уик-эндах команда сталкивалась с проблемами. В отличие от предыдущих гонок в Джидде, где удалось изменить настройки после трёх тренировок, в Майами такой возможности не будет. После лишь одной сессии тренировок сразу же пройдет квалификация к спринту. Такой режим работает немного в ущерб Red Bull, но Ферстаппен, несомненно, будет бороться за подиум. Однако гонщики из McLaren, по мнению Гидо ван дер Гарде, снова окажутся очень быстрыми.

Эксперт высказал мнение, что из гонщиков McLaren в Майами наиболее быстрым окажется Ландо Норрис. Он напомнил, что в прошлом году Норрис одержал победу на этой трассе. Специалист подчеркнул, что у британца отличный темп на дистанции, и он обычно быстрее других гонщиков, включая Пиасти. В данной ситуации Норрису просто нужно сосредоточиться и избегать ошибок. Кроме того, второе место в личном зачете может стать его преимуществом и мотивацией. Теперь Ландо Норрис вернулся к позиции охотника, что позволит ему сфокусироваться на гонках, минуя давление и сосредоточившись на победе.