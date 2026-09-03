Гибридный кроссовер Geely EX5 в лидерах российского рынка по итогам августа

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце было реализовано 1 116 автомобилей, включая небольшое количество ввезенных в рамках параллельного импорта (в Китае модель представлена под названием Geely Galaxy Starship 7 EM-i).

С момента запуска в России первой версии модели в декабре 2025 года гибридный кроссовер Geely EX5, который выделяется современным дизайном, комфортом и высокой эффективностью, сохраняет устойчивый спрос. По итогам восьми месяцев 2026 года он продолжает удерживать лидирующую позицию в своем сегменте. Высокий интерес к модели отражает растущий интерес к передовым гибридным технологиям, которые сочетают в себе экономичность, динамику и безопасность.

В настоящее время инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 официально представлен на российском рынке в двух модификациях: параллельно-последовательный гибрид Geely EX5 EM-i и Geely EX5 EM-R с силовой установкой последовательного типа. Продажи последней начались в августе текущего года. Новая версия EM-R относится к классу электрифицированных автомобилей с увеличенным запасом хода (REEV — Range Extended Electric Vehicle) и вместе с высоким показателем запаса хода обеспечивает максимальную топливную эффективность благодаря инновационной системе под названием Electric Motor Extended Range (EM-R).

Гибридные автомобили Geely EX5 разработаны на основе Глобальной электрической архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Кроссоверы оснащены ДВС с выдающимся термическим КПД, высокоэффективной и хорошо защищенной батареей, широким набором самых современных систем безопасности и полностью адаптированы к российским условиям, включая полный зимний пакет. Гарантия на гибриды EX5 — 6 лет или 150 000 км пробега. На тяговую батарею гарантийный срок увеличен до 8 лет.