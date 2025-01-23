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Voyah Passion EVR в гибридной версии появится на российском рынке во втором квартале 2025 года

Voyah представит гибридный седан Passion EVR на российском рынке с увеличенным запасом хода. Новинка обещает до 1 000 км без подзарядки, старт продаж - 2 квартал 2022 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.01.2025, 13:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автопроизводитель Voyah представил новинку для российского авторынка - гибридный седан с продвинутым запасом хода под названием Passion EVR. По информации пресс-службы компании, официальный старт продаж этой модели намечен на второй квартал текущего года.

Автомобиль Voyah Passion EVR оснащен комбинированной силовой установкой, но его основным преимуществом является увеличенный запас хода. По данным WLTP, без подзарядки машина способна проехать до 1 000 км. При этом на электротяге возможно пройти до 200 км, что делает модель очень привлекательной для покупателей.

Помимо технических характеристик, гибридный седан отличается стильным дизайном. Решетка радиатора выполнена в форме логотипа бренда, а светодиодная полоса с логотипом на передней части подчеркивает эстетику кузова. 20-дюймовые колеса с оригинальным дизайном придают автомобилю дополнительный шарм.

Спортивный образ гибридной модели подчеркивают стационарный спойлер и дополнительный стоп-сигнал на заднем крыле. Выбор цветов для Passion EVR включает три варианта: классический черный, арктический белый и эксклюзивный для этой модели оттенок «черный аметист».

Кроме того, каждый автомобиль Voyah, купленный у официальных дилеров в России, поставляется с гарантией на 5 лет или 100 000 км пробега, что является еще одним преимуществом для потенциальных покупателей.

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