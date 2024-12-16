Haval Jolion в гибридной версии появится на британском рынке

Китайский автопроизводитель GWM запланировал начать продажи гибридной модели Haval Jolion в комплектации Pro Hybrid на российском рынке в первом квартале 2025 года. Согласно информации портала Motor.ru, этот кроссовер является экспортным и входит в число наиболее популярных автомобилей в России.

Предполагается, что речь идет о модели Haval Jolion HEV, которая также доступна на рынках Австралии и Новой Зеландии. Автомобили этой серии оснащены правым рулем и имеют гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 95 лошадиных сил и электродвигателя мощностью 156 лошадиных сил. Привод у модели передний, а расход топлива – 5,1 литра на 100 километров.

Российскую версию Haval Jolion объединяет с экспортными версиями платформа L.E.M.O.N., дизайн салона и общий форм-фактор. Однако, некоторые отличия присутствуют в освещении и внешнем обвесе. Габариты также немного разнятся.

Компания GWM рассчитывает на успешные продажи этой модели в случае, если правительство России улучшит законодательство в отношении гибридных автомобилей. В настоящее время в Англии пользуются спросом электромобили ORA.

На российском авторынке Haval Jolion является самым востребованным зарубежным автомобилем. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2024 года было продано 79 136 новых автомобилей этой модели, что на 64,5% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. В общем рейтинге кроссовер из Китая занимает третью строчку, уступая только российским LADA Granta и Vesta.