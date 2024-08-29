ГИБДД: водителю грозит штраф за установку солнцезащитных шторок в машине

Тонировка передних стекол автомобиля не запрещена, если сохраняется светопропускная способность.

Однако установка шторок может создать проблемы с видимостью, закрывая свет и ограничивая обзор для водителя.

Автомобиль с подобным аксессуаром может быть остановлен инспектором ГИБДД, как сообщает портал Naavtotrasse.ru. За нарушение водителя обычно оштрафовывают, однако в случае игнорирования требований автоинспектора могут применить арест на 15 суток.

Специалисты рекомендуют предпочесть тонировку в рамках разрешенных параметров. При таком выборе закон не нарушается, и проблем с видимостью не возникает.

Фото: Carsweek.ru

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