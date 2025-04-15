Проект Safari: Lotus Elise для бездорожья, на которую вы точно не рассчитывали

Хайп вокруг кроссоверов действительно достиг абсурдных масштабов, но, согласно создателям, именно в этом суть нового проекта Get Lost: Project Safari. Это сильно модифицированный Lotus S1 Elise в стиле ралли-рейд – первый в новом бренде Get Lost, основанном автомобильным фотографом GF Williams. И радостная новость заключается в том, что начиная с конца этого года его начнут выпускать в ограниченном количестве.

Преобразование Project Safari было задумано как сочетание возможностей, вдохновленных ралли, практичности для дальних поездок и инноваций в дизайне в одном двухместном пакете. Для этого фундаментальный кузов Elise остался в целом без изменений, но значительно поднялся над дорогой на гораздо более крупных колесах в стиле ралли и покрышках для бездорожья.

Чтобы вместить новый комплект колес и шин в кузов Elise, команда Get Lost установила набор черных арок колес, которые дополнились высоко расположенными противотуманными фарами, индивидуальными зеркалами заднего вида и новыми светодиодными фарами. Отдельно стоит отметить, что подвеска полностью новая, обеспечивая, помимо очевидного подъема высоты, более широкие колеи.

Фото: autoexpress

Одна из особенностей – впускной канал, перенесенный с бока кузова на воздухозаборник на крыше в характерном дизайне подвески, который расположен над компактным двухместным салоном Elise. Он установлен на заднем рулевом круге, а на заднем багажнике имеется специальное место для запасного колеса.

По словам Get Lost, в двигателе фундаментальных изменений нет, что означает использование того же знакового четырехцилиндрового бензинового агрегата серии K, что и в стандартной модели, а также пятиступенчатой механической коробке передач. Он приводит задние колеса, но новшеством являются ограниченный продольный дифференциал и раллийный гидравлический ручник.

Кроме индивидуальной внешней окраски, в Project Safari представлен полностью перешитый салон с коричневым алькантарой, что делает весь салон более роскошным и комфортным.

Хотя Project Safari, вероятно, не заменит семейного Toyota RAV4, это безусловно один из немногих Lotus Elise с возможностью бездорожья, который, возможно, считается более убедительным в качестве внедорожника, чем Lotus Eletre весом 2,6 тонны.