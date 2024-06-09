Полюбуйтесь на захватывающие кадры в формате 4K с Формулы-1 60-х годов

Этот фильм был создан - зачем? Не имею понятия. Но он показывает, вероятно, лучшие отрывки ранних гонок Формулы-1, которые мне когда-либо доводилось видеть. Если вы увлечены Формулой-1, гонками, путешествиями или ностальгией в какой-либо мере, вам стоит посмотреть это улучшенное видео в формате 4K. Это просто волшебство.

Сюжет документального фильма (если он вообще есть) сосредоточен вокруг группы моряков, одетых в свои карнавальные костюмы, бродящих по Средиземноморью. Конечно же, группа останавливается, чтобы посмотреть на Гран При Монако, который в 1962 году выглядел примерно в 1000 раз сексуальнее, чем в 2024.

Монако, это место, выглядит захватывающе, но именно гоночные кадры уносят шоу. Часть съемок была сделана на живой трассе, глядя через нос серебряного кабриолета, пока болиды Формулы мчатся мимо через иконические повороты Монако, знамена сотни различных итальянских спонсоров ликеров украшают кадры в невероятно шикарной обертке.

Гонка сама по себе тоже запечатлена, с видами на самые иконические повороты Монако, которые вы никогда не видели. Звук был добавлен позже, но это настоящая находка видеть, как машины работают подвеской, шины с боковым протектором скользят к опасности на внешней части каждого поворота, машины на полной скорости.

Предстартовые кадры показывают механика, меняющего свечи зажигания обычным инструментом. Он одет в застегнутую рубашку с пуговицами и пару голубых брюк. Это невероятно романтичная и небрежная остановка; я хочу лежать в удобном кресле и позволить этим кадрам превратить мою кожу в золотистый загар. Это просто ностальгическое совершенство.

Фото: Motor1.com

Абсолютно потрясающая деталь: Этот механик менял свечи зажигания на Porsche 804, за рулем которого был ничто иное, как американец Дэн Герни. Как и многие из нашего персонала, Герни для меня - личный герой, ответственный за первую и единственную победу Porsche в Формуле-1 в том же году (на #30 804 на Гран При Франции. Герни занял третье место в Монако в этом году, но не финишировал из-за аварии).

Брюс Макларен (которого комментатор называет Джеком Бартрамом) появляется на экране на своем Cooper-Climax, американец Ричи Гинтер на #8 BRM. Мы видим усы Грэма Хилла вблизи (и диктор ошибочно упоминает его Феррари).

Если вас не интересуют гоночные машины, все равно стоит посмотреть на вишнево-красный Porsche 356, перевозящий "Принцессу Грейс", которую опытные читатели знают как звезду Голливуда Грейс Келли (посмотрите лучшую работу в фильме Хичкока "Окно во двор").

Есть еще моменты для внимательных зрителей: местный герой Луи Широн машет процессиональным флагом старта. Широн гонял в двадцатые годы и у него есть модель Bugatti, названная в его честь.

Я мог бы продолжать. Но если я проведу больше времени над этим рассказом, я могу превратиться в сиропную кучу довольной ностальгии, и тогда мне, вероятно, придется потерять работу (IRS не предоставит W-2 для сиропных куч).

Пожалуйста, просто посмотрите это видео. Вы не увидите ничего лучше в этот уик-энд.