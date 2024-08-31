Гэри Андерсон о поддержке новичков в гонках: "Я за то, чтобы новым гонщикам давали шанс"

Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин и эксперт издания The Race, высказал мнение относительно подписания 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли Mercedes.

Эксперт подчеркнул важность давать молодым гонщикам возможность проявить свой талант, основываясь на своем опыте работы в Формуле 1. Однако он отметил, что занимаясь ранее с командами, не входившими в число лидеров, уровень давления на новичков был иным.

Андерсон отметил, что Антонелли столкнется с не легкой задачей замены Льюиса Хэмилтона. Тем не менее, молодой гонщик уже имел опыт работы с Mercedes на тестах, что даст понимание его способностей, профессионализма и скорости.

Эксперт поделился историей своего друга, который наблюдал за тестами Антонелли на трассе в Сильверстоуне и был впечатлен результатами 17-летнего гонщика. Его скорость на круге была сопоставима с квалификационным временем Джорджа Расселла.

Гэри Андерсон выразил мнение, что стать напарником опытного Расселла поможет Антонелли лучше понять потенциал машины Mercedes. Он подчеркнул, что соперник в команде часто является главным вызовом, который нужно преодолеть в первую очередь.

Эксперт отметил, что три гонщика, пройдяшие школу Формулы 2, присоединились к чемпионату мира: Оливер Берман, Джек Дуэн и теперь Андреа Кими Антонелли, ставший частью команды Mercedes.

Гэри Андерсон также отметил, что остается в ожидании новостей о судьбе Серхио Переса в Red Bull и возможных изменениях в составе команды Visa RB.

В заключение эксперт выразил уверенность в том, что карьера Антонелли не будет лишена сложностей, однако похвалил смелое решение Тото Вольффа и Mercedes подписать молодого гонщика.