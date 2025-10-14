Гэри Андерсон: «Спринтов — больше, тренировки — дольше»

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз недавно выступил с инициативой сократить гоночный уик-энд Формулы 1 до двух дней. По его мнению, такой формат позволит добавить в календарь больше этапов. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе автоспорта.

Стефано Доменикали, президент Формулы 1, выразил схожую позицию. Он уверен, что свободные заезды привлекают лишь узкий круг специалистов, а значит, формат уик-энда требует перемен. Доменикали считает важным сделать так, чтобы на трассе происходили события, интересные широкой аудитории.

Гэри Андерсон, ранее работавший конструктором гоночных автомобилей и ныне эксперт издания The Race, поделился своим взглядом на изменения. По его словам, введение большего количества спринтерских гонок возможно, но тренировки при этом стоит сделать более продолжительными.

«Я связан с Формулой 1 свыше 50 лет. Раньше в календаре было гораздо меньше этапов, и мы, все восемь человек, ездили на гонки просто на микроавтобусе. Мобильной связи не было, поэтому уходя, мы говорили семьям: “увидимся примерно через неделю”», — вспоминает Андерсон.

Он отмечает, что разница в количестве дней, которые сотрудники команд проводят вне дома сегодня и раньше, не так уж велика. Тем не менее, по его мнению, 24 гонки в сезоне — оптимальное число.

Андерсон соглашается с тем, что спринтерские гонки и их квалификации проходят интереснее обычных тренировок. По его оценке, увеличение числа коротких субботних заездов до 12 может положительно сказаться на Формуле 1, и этого вполне достаточно.

Он также обращает внимание на постоянные попытки упростить обгоны, например, за счет увеличения скорости на пит-лейн или создания различий в характеристиках шин. Однако, по мнению эксперта, такие меры не всегда приводят к ожидаемому результату.

Андерсон предлагает рассмотреть возможность применить реверсивную стартовую решётку в шести из 12 спринтерских гонок. Это, по его мнению, может стимулировать команды создавать автомобили с более простой аэродинамикой и эффективной системой охлаждения, что поможет лучше справляться с трафиком.

Он подчёркивает важность пятничных тренировок на этапах без спринтов, особенно в условиях отсутствия тестов в течение сезона. Эти сессии позволяют командам работать над настройками и раскрывать потенциал машин.

По словам Андерсона, современные симуляторы не могут полностью заменить тесты на реальной трассе. В связи с этим он предлагает увеличить продолжительность двух пятничных тренировок на этапах без спринтов ещё на полчаса, чтобы у команд было больше времени для работы над конфигурацией автомобилей.

Эксперт заключает, что усилия должны быть направлены на повышение зрелищности и качества гонок, а не на простое увеличение их количества.