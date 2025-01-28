Genesis перестает использовать чистый бензин и дизель в Великобритании, сосредотачиваясь исключительно на электромобилях и гибридах

Производитель премиум-класса Genesis станет исключительно электромобильным брендом к наступающему лету, однако гибридные силовые установки вернутся примерно к 2027 году.

В настоящее время седаны G70 и универсалы почти распроданы, а также седан G80 (доступно всего несколько машин со склада), в то время как кроссоверы GV70 и GV80 - наиболее продаваемые модели - имеют запас до лета.

По данным Genesis, около 80 процентов продаж в прошлом году пришлось на полностью электрические модели, при этом самой продаваемой оказалась модель GV60, опередив Электрифицированный кроссовер GV70. Также было зарегистрировано несколько Электрифицированных G80.

Подтверждение того, что Genesis планирует использовать гибридные силовые установки, менее ясно. Более логичным решением для премиального бренда был бы гибрид с возможностью зарядки от сети, возможно, с использованием новой гибридной силовой установки от материнской компании Hyundai - нового Santa Fe. Хотя появление таких гибридных силовых установок до 2027 года маловероятно, они, скорее всего, будут представлены в модельном ряду GV70 и G80 наряду с версиями Electrified, что, возможно, также приведет к возвращению более крупного кроссовера GV80.

Все три электрические модели Genesis будут обновлены к лету, с основными изменениями в виде увеличенных батарей и нового 24-дюймового экрана вместо отдельных приборной панели и информационно-развлекательной системы текущих автомобилей.

Genesis привлечет до 15 дилеров в этом году, отойдя от предыдущего подхода 'студий', когда физические точки продаж были только в двух местах в Лондоне и одном в Эдинбурге. Пять уже работают, а остальные регионы обслуживаются существующей системой персональных ассистентов, когда бренд отправляет представителя в стиле консьержа к клиенту для демонстрационной поездки, а также для обслуживания или ремонта автомобиля.

По словам директора бренда Genesis в Великобритании Джонни Миллера, основная цель - стать утвержденным престижным брендом в Великобритании.

«Мы хотим создать привлекательность бренда; у нас есть план и стратегия стать признанным премиальным брендом в Великобритании», - сказал он. «Но не просто для увеличения объемов продаж. Нас не создавали в корпорации Hyundai для охоты за объемами продаж. Мы были созданы для того, чтобы продемонстрировать опыт, который может предложить корейская компания».