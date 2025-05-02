Genesis G70 показывает свою дикую сторону с устрашающим новым концепт-каром Track Day Special

Как премиальный суббренд Hyundai, Genesis возможно не первый производитель, о котором вы думаете, когда речь идет о автомобилях только для трека, но это не помешало ему создать новый концепт G70 Track Day Special.

G70, в обновленной версии, был запущен в Великобритании еще в 2021 году, и хотя некоторые рынки получили 3,3-литровый V6 от Kia Stinger GTS, Великобритания обошлась четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Однако концепт G70 Track Day Special показывает, на что способен этот автомобиль. Как следует из названия, это не будет серийный автомобиль, но по словам корейской компании, он "символизирует один из многих шагов Genesis по эмоционализации бренда".

Фото: autoexpress

Уникальный проект, G70 Track Day Special Concept черпает вдохновение из Genesis Track Taxi Nordschleife - модифицированной версии седана G70, которая регулярно возит пассажиров на высокоскоростные поездки вокруг знаменитого Нюрбургринга в Германии.

G70 Track Day Special Concept получил те же корректировки шасси, что и Track Taxi, включая пониженную подвеску, а также 19-дюймовые колеса, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S. Также есть вентиляционные отверстия на капоте, передние и задние буксировочные тросы, огромное заднее антикрыло, а также передние карнизы.

Концепт-кар также имеет довольно яркую раскраску с надписью Nordschliefe и огромным логотипом G70 по бокам. Для спортивного внешнего вида есть желтые фары и дополнительные передние противотуманные фары.

Хотя Genesis пока не подтвердил, что находится под капотом, мы ожидаем, что мощность для концепции G70 будет поступать от того же турбированного 3,3-литрового V6, который установлен на Track Taxi, с 365 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию на задние колеса для разгона 0-100 км/ч за 4,5 секунды.

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