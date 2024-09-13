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General Motors и Hyundai заключили соглашение о совместной разработке новых моделей и технологий.

Два ведущих автопроизводителя – американская General Motor и южнокорейская Hyundai Motor – заключили соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в сфере производства автомобилей, цепочек поставок и экологически чистых технологий.
РедакцияР
Редакция
13.09.2024, 08:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Два ведущих автопроизводителя – американская General Motor и южнокорейская Hyundai Motor – заключили соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в сфере производства автомобилей, цепочек поставок и экологически чистых технологий. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза компаний, на который ссылается агентство «Интерфакс».

Путем объединения опыта двух автоконцернов, планируется снизить издержки и ускорить выпуск новейших разработок на мировой рынок.

Планируется совместное изучение возможностей в разработке легковых и грузовых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, а также технологий для электрических и водородных автомобилей. Кроме того, для оптимизации расходов предполагается объединенная закупка стали и сырья для производства аккумуляторов.

Какие новые модели автомобилей появятся на отечественном рынке? Этот вопрос будет рассмотрен в ходе специализированной выставки, запланированной в рамках крупного автомобильного форума «CarX – 2024», который пройдет в Москве с 8 по 10 октября. Организатором выставки выступит агентство «АВТОСТАТ». Более подробную информацию можно найти здесь.

Источник

Hyundai (160)Разработки (5)General Motors (1)

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