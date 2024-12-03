Geely внесла улучшения в седан Emgrand для российского рынка. Что изменилось?

Автомобильная компания Geely представила улучшенную версию седана Emgrand для российского рынка, обновив программное обеспечение шестиступенчатой коробки передач. По данным портала Quto, после обновления автомобиль стал более отзывчивым при старте и не теряет мощности при нажатии на педаль газа, в отличие от предыдущей версии.

Улучшения включают в себя 105-ю версию программного обеспечения, заменяющую предыдущую 101-ю. Эти изменения позволили коробке передач реже переключаться и эффективнее работать на высоких скоростях, поддерживая оптимальные обороты двигателя в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов в минуту.

Владельцам Emgrand, желающим обновить прошивку коробки передач, необходимо обратиться в ближайший официальный сервисный центр Geely и записаться на бесплатное обновление программного обеспечения в удобное для них время.

Geely Emgrand доступен на российском рынке в четырех комплектациях с 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Цены на седан варьируются от 2 157 990 до 2 637 990 рублей, в зависимости от комплектации.

Ранее было объявлено, что в 2025 году седан Geely Emgrand получит версию с возможностью использования битого топлива. Belgee, совместное предприятие Белоруссии и Китая, будет выпускать данную модель в партнерстве с компанией "Газпром".