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Geely выпустила новый кроссовер для российского рынка, который находится между Coolray и Atlas.

Автопроизводитель Geely представил новый городской кроссовер Cityray на российском рынке. Этот паркетник, ставший частью семейства C-SUV, сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
24.09.2024, 14:42·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Geely представил новый городской кроссовер Cityray на российском рынке. Этот паркетник, ставший частью семейства C-SUV, сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Модель разместится между компактным Coolray и более крупным Atlas в линейке Geely, сообщает пресс-служба бренда «Автоновости дня».

Согласно информации от Geely, новинка Cityray благодаря своим оптимальным размерам станет надежным спутником для горожан. Кроссовер объединил в себе задор Coolray и практичность Atlas, что должно понравиться, прежде всего, молодым семьям.

Фото: Автоновости Дня

Новый Geely Cityray построен на младшей платформе BMA с многорычажной задней подвеской и увеличенной колесной базой — 2701 мм против 2600 мм у Coolray. Размеры Cityray также превышают Coolray: 4510 мм по длине, 1865 мм по ширине и 1650 мм по высоте. Багажник новинки вмещает 571 литр багажа, а при сложенных сиденьях — до 1271 литра.

Экстерьер Cityray выполнен в стиле Atlas, с элементами спортивного дизайна: восходящие линии профиля, спойлер с интегрированным стоп-сигналом и двойные выхлопные трубы. Дополняет образ футуристичная решетка радиатора с дневными ходовыми огнями из 256 светодиодов.

Фото: Автоновости Дня

Задние LED-фонари украшены светящейся дугой, особенно эффектно в темное время суток. Интерьер Cityray выполнен с учетом комфорта и материалов высокого качества. Управление основными функциями происходит через 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, а информация выводится на 10,25-дюймовую цифровую приборную панель.

Просторный салон включает 39 нишь и отделений для хранения вещей. Новый кроссовер сочетает в себе практичность и эстетику. В салоне можно выбрать один из 72 цветов подсветки и настроить режимы свечения. Цветовая гамма меняется в зависимости от изменения климатических условий.

Cityray оснащен 1,5-литровым 147-сильным турбомотором, который работает с семиступенчатым «роботом» 7DCT и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, расход топлива составляет 6,5 литра на 100 км.

Фото: Автоновости Дня

Существуют четыре комплектации: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. В базовую версию входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, отделка сидений тканью и эко-кожей, подогрев руля и сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и другие опции.

Комплектация Luxury добавляет подушки безопасности, камеру кругового обзора, круиз-контроль и другие системы помощи водителю. Версия Flagship дополняется 19-дюймовыми дисками, аудиосистемой с восемью динамиками и другими улучшениями.

Фото: Автоновости Дня

Топовое исполнение Flagship Sport получит спортивный дизайн с двухцветной окраской, увеличенный спойлер и другие особенности. О ценах и начале продаж Geely Cityray в России будет объявлено позднее.

Ранее легкосплавный кроссовер Atlas Cool был замечен в одном из московских дилерских центров Geely. В Китае данный автомобиль называется Atlas Cool, а в России ожидался под названием Starray. Официальная дата выхода Cityray на российский рынок пока неизвестна.

Источник

Geely (112)

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