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Geely планирует установить новый рекорд по запасу хода автомобиля на 2 100 км

Geely представила новый гибридный седан с запасом хода более 2100 км: анонсирована инновационная силовая установка NordThor EM с тепловым КПД 46,5%. Релиз ожидается уже в этом году.
РедакцияР
Редакция
19.05.2025, 10:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В конце 2024 года Geely представила новую гибридную силовую установку под названием NordThor EM, основанную на 1,5-литровом двигателе с внутренним сжатием и тепловым КПД 46,5%.

Система, изначально обозначенная как E-DHT, была заявлена как крайне экономичная: расход топлива составляет всего 2,67 литра на 100 км, а запас хода достигает 2 390 км. Этот показатель превосходит результат BYD в 2 100 км на одной зарядке в бензиново-гибридной версии.

Полгода спустя компания Geely представила почти 5-метровый бизнес-седан, который может проехать "свыше 2 100 километров" без подзарядки. Согласно Motor.ru, в Интернете появились скриншоты видеоролика, демонстрирующие камуфлированный седан без имени. Эксперты отметили, что его внешний вид отличается от текущего флагмана Geely Galaxy Starshine 8, в частности, дизайн фар. Дебют нового бизнес-седана от Geely запланирован на текущий год, что намекает на возможное представление его с новой силовой установкой. Премьера не заставит себя долго ждать.

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