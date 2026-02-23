Geely Galaxy G8: электрический седан мощностью 636 л.с. может стать флагманской моделью бренда в Великобритании

Geely готовится к масштабной экспансии на британском рынке, ставя перед собой цель обойти такие гиганты, как Toyota и Vauxhall, уже к концу десятилетия. Ключевым элементом стратегии станут новые модели, одной из которых может стать полностью электрический седан Geely Galaxy E8, уже представленный в Китае.

В интервью Auto Express глава отдела продаж Geely UK Harry Bathe призвал готовиться к появлению флагманской модели. «Да, у нас появится halo-продукт. Когда именно — сказать не могу, но в Великобритании обязательно будет такой автомобиль, ведь это важно для узнаваемости бренда», — отметил представитель компании.

По имеющейся информации, сразу два автомобиля будут претендовать на статус «halo product» бренда. Первый — технологичный и внедорожный 4x4 с кодовым обозначением KO11, чья премьера ожидается в 2028 году. Эта модель нацелена на поклонников серьёзных внедорожников, таких как Land Rover Defender.

Вторым флагманом станет электрический седан сегмента D, который должен выйти на рынок Великобритании в конце следующего года. Хотя Бат не раскрыл подробностей о новинке, предполагается, что речь идёт именно о модели Galaxy E8, дебютировавшей в Китае в марте 2025 года.

Geely Galaxy E8 построен на платформе PMA2+, аналогичной используемой в SUV Smart #5, а также в седане Zeekr 007. Габариты автомобиля превышают пять метров в длину, при ширине 1 920 мм и высоте 1 465 мм. По размерам новинка станет прямым конкурентом BMW i5 и Audi A6 e-tron. Не исключено, что на британском рынке модель изменит имя, отказавшись от обозначения Galaxy и став просто E8 — по аналогии с тем, как Galaxy E5 SUV получил название EX5, а Galaxy Starship 7 был переименован в Starray.