Geely EX2 получил высшие баллы за безопасность по двум международным системам оценки

На внутреннем рынке Китая электромобиль Geely EX2 известен как Geely Xingyuan. В то же время в ряде стран и регионов данная модель представлена под альтернативным названием – Geely E2.

В 2026 году стандарты испытаний в рамках Австралазийской (ANCAP) и Европейской (Euro NCAP) программ оценки безопасности получили самое масштабное изменение с 2009 года. Особое внимание было уделено расширению сценариев использования систем автоматического предотвращения столкновений, включая воссоздание условий, максимально приближенных к реальным. Критерии оценки были дополнены, в том числе благодаря использованию манекенов с различными типами фигур и ростом, внедрению передовых виртуальных симуляций, а также предъявлению более строгих требований к последствиям краш-теста, включая полное сохранение функциональности дверных ручек после удара.

Инновационный хетчбэк Geely EX2 продемонстрировал высокий уровень безопасности по всем параметрам, получив максимальную оценку — пять звёзд — по обеим программам испытаний. Дополнительные баллы обеспечили эффективная конфигурация физических элементов управления и наличие системы, определяющей присутствие ребёнка в салоне.

Согласно краш-тесту по Европейской программе (Euro NCAP), на результаты которого также опирались эксперты Австралазийской организации (ANCAP), Geely EX2 отличился высоким показателем поставарийной безопасности — 95%. Высоковольтная батарея автоматически изолировалась от электросети, а соответствующая система передала необходимую информацию о транспортном средстве и пассажирах службам экстренного реагирования.

Защита от столкновений получила оценку 86%. Кузов Geely EX2, на 64% выполненный из высокопрочной стали, имеет каркасную конструкцию с программируемыми зонами деформации. Автомобиль также оборудован интегрированными шторками безопасности объёмом 33,7 литра. В совокупности все представленные технологии позволили увеличить защиту пассажиров заднего ряда на 30%.

Эффективность предотвращения аварий заслужила оценку 72%. Система адаптивного круиз-контроля показала отличные результаты в широком диапазоне дорожных ситуаций, которые требуют быстрой реакции на меняющиеся условия. Наличие пяти радаров и пяти камер с высоким разрешением позволило реализовать в автомобиле 36 ассистентов помощи водителю. Безопасность вождения была оценена в 79%, при этом отдельно отмечалась работа интегрированных систем оповещения при непристёгнутых ремнях безопасности и контроля состояния водителя.

Электромобиль Geely EX2 официально представлен более чем в 30 странах. Общий объём продаж модели превысил 800 тысяч единиц. По итогам 2025 года Geely EX2 занял первое место по объёму мировых продаж среди всех электромобилей и гибридов А- и В-классов. Модель также стала самым популярным автомобилем Китая по итогам семи месяцев 2026 года. Кроме того, Geely EX2 удостоился престижных наград, включая звание «Лучший компактный электромобиль», полученное по результатам ежегодной автомобильной премии Otomotif Award 2026 (Индонезия), а также нескольких премий в области дизайна, в том числе International Design Award 2024 (IDA) и European Product Design Award 2024 (EPDA).