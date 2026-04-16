Расходы на приобретение новых автомобилей снова увеличиваются, отмечают в «Газпромбанк Автолизинге»

В марте российский рынок новых автомобилей премиум-класса продемонстрировал значительный рост. За месяц было реализовано 11,7 тыс. машин премиум-сегмента, включая люксовые бренды, что на 36,8% превышает показатели февраля. Общая сумма затрат на такие автомобили достигла 103,3 млрд рублей — это на 39,9% больше, чем месяцем ранее.

В результате, доля премиальных автомобилей в структуре финансовой емкости авторынка увеличилась примерно на два процентных пункта: с 26,3% в феврале до 28% в марте.

В то же время массовый сегмент за месяц сократил свою долю с 73,7% до 72%. Продажи в этом сегменте также выросли, но менее динамично: было реализовано 92,6 тыс. автомобилей, что на 29,5% больше, чем в феврале. Суммарные расходы покупателей в этом сегменте составили 265,9 млрд рублей, увеличившись на 28,5%.

Особенно заметное увеличение расходов отмечено в категории европейских марок. В марте траты россиян на покупку европейских автомобилей выросли на 53,6% по сравнению с февралем и достигли 66 млрд рублей. Китайские бренды также показали рост — расходы на их приобретение увеличились на 32,4%, составив 159,5 млрд рублей. На российские автомобили было потрачено 82 млрд рублей (+29,7%), на японские — 37,8 млрд рублей (+15,7%), на американские — 4,9 млрд рублей (+12,8%), а на корейские — 5,4 млрд рублей (+9,4%).

Китайские марки сохранили лидерство по финансовой емкости, увеличив свою долю с 42,9% в феврале до 43,2% в марте. Европейские бренды также укрепили свои позиции: их доля выросла с 15,3% до 17,9%. В то же время доля остальных производителей уменьшилась: у российских марок — с 22,5% до 22,2%, у японских — с 11,6% до 10,2%, у корейских — с 1,8% до 1,5%, у американских — с 1,6% до 1,3%.

Что касается объемов продаж, в марте больше всего новых автомобилей продали китайские производители — 42,7 тыс. единиц. Совсем немного от них отстали российские бренды с показателем 41 тыс. машин. Европейские и японские марки также преодолели рубеж в 5 тыс. проданных автомобилей (6,9 тыс. и 6,8 тыс. соответственно), но значительно уступили лидерам.

В сегменте кроссоверов и внедорожников сохраняется уверенное доминирование. В марте россияне приобрели 78,2 тыс. новых машин этого типа, потратив на них 305 млрд рублей. Доля SUV в общем объеме продаж составила 75%, а в денежном выражении — 82,6%. Эти показатели практически не изменились по сравнению с февралем, когда их значения составляли 75% и 82,2% соответственно. Таким образом, сегмент SUV уже четвертый месяц подряд удерживает уровень выше 80% по финансовой емкости.

На втором месте по популярности среди россиян остаются автомобили В-класса. В марте было реализовано 17,1 тыс. новых машин этого сегмента, а общий объем затрат составил 26,2 млрд рублей. В-класс занял 16,4% в общем объеме продаж и 7,1% в структуре финансовой емкости авторынка.

Доля остальных сегментов российского авторынка по итогам марта осталась ниже 2,5% как в количественном, так и в денежном выражении.