Исторические автомобили стали предметом судебного спора между ГАЗом и коллекционерами

В судебной картотеке появились иски ПАО «ГАЗ» и ООО «Автомобильный завод «НАЗ» к столичному ООО «Ретро гараж». Инициаторы судебного разбирательства хотят добиться от ответчика прекращения использования обозначений, похожих на фирменный логотип автозавода, пишет «Коммерсантъ».

За нарушение авторских прав истцы рассчитывают получить 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Также упоминается неустойка в 1000 рублей за каждый день до выплаты этой суммы. Разбирать это дело Арбитражный суд Москвы начнет в марте.

Компания, которой придется примерить на себя роль ответчика, сдает ретро машины в аренду, а также реставрирует и ремонтирует старые и редкие автомобили.

Для ГАЗ это не первый опыт судебной тяжбы со сторонней компанией за собственный товарный знак. Летом 2023 года освещалось разбирательство иска к журналу Modimio с сувенирной продукции разных типов (речь о коллекции «Легендарные грузовики СССР»). Другой иск коснулся маркетплейса «Вайлдберриз» - причиной стали игрушечные машинки и автобусы.

Ранее стало известно, что Группа ГАЗ хочет импортозаместить китайские автоматические трансмиссии от компании Fast Gear.