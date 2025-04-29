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ГАЗ выпустил обновленную версию «Соболя»: что поменялось

Современные платформы Соболя NN 4х4 с бортами из оцинкованной стали обеспечивают высокую стойкость и доступную цену, сообщает источник. Новый бренд Darus от «АвтоВАЗА» также зарегистрирован в России.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.04.2025, 09:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель «Соболь NN 4х4» приступил к производству автомобилей с оцинкованными стальными бортами. Это изменение позволило улучшить прочность платформ, сообщает источник.

Важно отметить, что цена на газовозы не изменилась после модернизации, они остаются более доступными, чем модели с алюминиевыми бортами.

Первыми автомобилями с оцинкованными металлическими бортами стали модели «Соболь NN 4х4» с кабиной на три места (известные как А21А12). У этих машин съемный тент с каркасом и задний откидной полог уже идут в базовой комплектации.

Ранее появилась информация о регистрации нового бренда Darus от компании «АвтоВАЗ» в России.

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