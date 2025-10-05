«Газ-52/53»: самый лучший грузовой автомобиль Советского Союза в 2025 году

В 1990-х руководство Горьковского автозавода оперативно отреагировало на вызовы времени, выпустив на рынок хорошо известную «Газель». Следом были модернизированы и среднетоннажные грузовые автомобили предприятия.

Грузовики ГАЗ традиционно ценятся водителями за простую конструкцию, доступную цену и возможность перевозить больший груз, чем указано в технических характеристиках. Несмотря на то, что производитель не рекомендует превышать нормы, запас прочности, особенно у среднетоннажных моделей, остается впечатляющим.

В последние годы надежность грузовиков ГАЗ заметно улучшилась. Это связано с необходимостью конкурировать с китайскими компаниями, которые делают ставку на дизайн.

Редакция портала carsweek.ru подготовила материал о самой массовой модели грузовика ГАЗ — 52/53. Эти автомобили до сих пор можно встретить на дорогах, преимущественно в сельской местности. В материале рассказывается, почему ГАЗ 52/53 актуален даже в 2025 году и может быть интересен покупателям.

Предпосылки к появлению

К концу 1950-х годов специалисты Горьковского автозавода пришли к выводу, что ГАЗ-51 устарел. Эта модель хорошо проявила себя в послевоенный период, но новые экономические реалии требовали производства более современных и доступных среднетоннажных грузовиков.

В этот период возникла потребность в грузовике, способном развивать большую скорость и обеспечивать больший комфорт. Внешний вид ГАЗ-51 уже не соответствовал ожиданиям потребителей. Новый автомобиль проектировался для коротких поездок в городе и сельской местности.

Грузоподъемность сохранили на уровне 2,5 тонны. При этом ГАЗ-52 должен был стать более проходимым, маневренным и плавным в движении.

В 1954 году был создан первый опытный образец, получивший новую кабину, хотя еще не носивший название ГАЗ-52. В серию этот автомобиль не пошел из-за недостаточной скорости – она оставалась на уровне ГАЗ-51, то есть 70 км/ч.

Новый двигатель разрабатывать не стали. Чтобы повысить мощность, использовали карбюратор от легковой модели ЗиМ, что привело к росту расхода топлива и необходимости использовать более высокооктановый бензин. Такой вариант признали неприемлемым.

После отказа Министерства автомобильной промышленности, инженеры завода решили создать модификацию с форкамерно-факельным зажиганием. Такой двигатель позволил увеличить мощность на 15 л. с. без увеличения расхода топлива. Однако конструкция оказалась слишком сложной и дорогой, поэтому остановились на доработанном двигателе от ГАЗ-51А, форсированном на 5 л. с. Таким образом, ГАЗ-52 получил шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра.

Появление ГАЗ-53

На тот момент на рынке существовала конкуренция между ГАЗ и ЗиЛ. Последний выпускал более мощные и комфортабельные модели, но ГАЗ брал массовостью. В стремлении усилить позиции руководство завода решило увеличить грузоподъемность ГАЗ-52 с 2,5 до 4 тонн.

Так появились опытные образцы ГАЗ-52Г, которые не были запущены в серию из-за недостаточной мощности двигателя и слабой рамы, не выдерживавшей увеличенной нагрузки.

Необходимость разработки новой модели привела к появлению ГАЗ-53 с усиленной рамой, трансмиссией, подвеской и новыми шинами. Серийное производство началось в 1961 году, а с 1964 года на автомобиль устанавливали двигатель ЗМЗ-53 V8 объемом 4,25 литра и мощностью 115 л. с.

После запуска ГАЗ-53 существовала вероятность прекращения производства ГАЗ-52, так как линейка была представлена моделями с разной грузоподъемностью. Однако из-за нехватки мощности у шестицилиндрового двигателя для ГАЗ-53Ф и необходимости обновления устаревшего ГАЗ-51А, место для ГАЗ-52 сохранилось.

Доработки семейства

Цвет кабины ГАЗ-52/53 зачастую ассоциируется с голубым цветом, однако такие окраски появились только с 1978 года в рамках демилитаризации. До этого преимущественно окрашивали машины в темно-оливковый цвет для армии.

С 1961 года грузовики регулярно модернизировали, что отражалось даже на небольших технических деталях внутри партий одного месяца выпуска. Внешний облик ГАЗ-52/53 изменился впервые в 1978 году, когда на крышах появилась выштамповка.

В 1983 году была проведена масштабная модернизация, основная цель которой заключалась в разделении семейств 52 и 53, чтобы сохранить полную линейку моделей.

После модернизации 1983 года ГАЗ-53 получил более мощные моторы и усиленные агрегаты, что повысило его грузоподъемность. В то же время ГАЗ-52 оснастили задними мостами от ГАЗ-51А, чтобы снизить риски перегруза.

В 1984 году произошло обновление внешнего вида: машины получили новую облицовку и бамперы. Через два года были установлены новые, более крупные боковые зеркала и модернизированная оптика на ГАЗ-53.

В 1989 году с производства сняли все ГАЗ-52 с короткой базой, а в 1993 году завершено производство семейства ГАЗ-52/53. Место ГАЗ-53 занял ГАЗ-3306, выпускавшийся три года, а ГАЗ-3307/09 оставался на конвейере до 2020 года.

Вывод

В 2025 году ГАЗ-52/53 может стать отличным выбором для фермерских и личных хозяйств. Несмотря на то, что эти автомобили не отличаются экономичностью, для коротких поездок они подходят идеально.

Доступная стоимость и простота ремонта делают ГАЗ-52/53 привлекательным вариантом. К тому же до сих пор можно приобрести новые моторы для ГАЗ-53, которые подходят и для ГАЗ-52.

Справка

ГАЗ-52 — советский среднетоннажный грузовой автомобиль с грузоподъемностью 2,5 тонны.

